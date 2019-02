GTA 5 - Erhaltet jedes Wochenende 250.000 GTA-Dollar als Bonus

Im Monat Februar könnt ihr in GTA Online bis zu 1 Mio. GTA-Dollar als Geldbonus abstauben. Dazu müsst ihr euch lediglich jedes Wochenende in das Spiel einloggen.

Geld spielt in GTA Online eine nicht zu unterschätzende Rolle. Damit ihr euch Wohnung, Yacht und die neuesten Fahrzeuge im Online-Modus von GTA 5 leisten könnt, bietet euch Rockstar Games im Februar die Möglichkeit einen Geldbonus in Höhe von insgesamt 1 Mio. GTA-Dollar abzustauben.

Schaut an jedem Wochenende im Februar in GTA Online vorbei und ihr erhaltet jeweils 250.000 GTA-Dollar als Gutschrift auf eurem Konto bei Maze Bank, wenn ihr euch am darauffolgenden Wochenende wieder einloggt.

Außerdem winken euch den gesamten Februar über GTA-Dollar- und RP-Boni, unter anderem auf Gunrunning-Verkaufsmissionen, Doomsday-Heist-Finalmissionen, Gegner-Modi und mehr.

