GTA 5 - Diese Woche neu in GTA Online: Weeny Dynasty, doppelte Belohnungen und mehr

Auch in dieser Woche gibt es neue Inhalte für alle „GTA Online“-Spieler. Beispielsweise lockt der klassische Sportwagen Weeny Dynasty mit einem ganz besonderen Retro-Stil. Weiterhin gibt es wie gewohnt neue Rabatte, Boni und Belohnungen.

Rockstar hat kürzlich bekannt gegeben, welche neuen Inhalte es in dieser Woche für GTA Online gibt. Spieler dürfen sich unter anderem auf den klassischen Sportwagen Weeny Dynasty freuen, der bei Southern San Andreas Super Autos erstanden werden kann und seinen ganz eigenen Charme versprüht.

GTA 5 Dieser klassische Sportwagen ist ab heute in GTA online verfügbar

Vorgestellt in der vergangenen Woche, könnt ihr nun in dem Modus King of the Hill doppelte GTA-Dollar und RP abstauben. Alle Besitzer eines Nachtclubs erhalten doppelte Einnahmen. Kriminelle Unternehmer können einen Bonus von 50 Prozent auf Import/Export-Verkaufsmissionen sowie doppelte Belohnungen für Biker-, Schmuggler-, und Gunrunning-Verkaufsmissionen einsacken.

Das neue Podiumsfahrzeug im Casino von Los Santos ist der Sportwagen Ocelot Locust, der von euch mit ein wenig Glück am Glücksrad, an dem ihr täglichh einmal kostenlos drehen könnt, gewonnen werden kann. Sollte es mal nicht funktionieren, winken immerhin GTA-Dollar, RP und Kleidung.

© Rockstar Games

Rabatte in GTA Online

Fehlen dürfen natürlich auch in dieser Woche nicht die neuen Angebote und Rabatte in „GTA Online“.

Pegassi Zentorno (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Pegassi Tempesta (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Vysser Neo (Sportwagen) – 25 % Rabatt

Pfister Comet SR (Sportwagen) – 35 % Rabatt

Ocelot Swinger (Klassiker) – 35 % Rabatt

Immobilien & Verbesserungen:

MC-Clubhäuser & Renovierungen – 50 % Rabatt

Motorrad-Tuningwerkstatt für MC-Clubhäuser – 50 % Rabatt

MC-Unternehmensimmobilien – 50 % Rabatt

Executive-Büros – 50 % Rabatt

Bunker, Renovierungen & Erweiterungen – 50 % Rabatt

Hangars, Renovierungen & Erweiterungen – 50 % Rabatt

Hangar-Werkstatt – 50 % Rabatt

Nachtclub & Renovierungen – 50 % Rabatt

Nachtclub-Garagen – 50 % Rabatt

Vergessen solltet ihr außerdem nicht, ab und an nach den aktuellen Twitch-Prime-Vorteilen zu schauen, die ihr erhaltet, wenn ihr eure Konten bei Twitch und im Rockstar Games Social Club miteinander verbunden habt.