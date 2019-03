GTA 5 - Biker-Woche in GTA Online: Doppelte Belohnungen in Deadline, neue Rabatte

In dieser Woche habt ihr die Möglichkeit in verschiedenen Modi sowie mit Verkäufen aus Bikers, Club-Aufträgen und -Herausforderungen doppelte Boni verdienen. Zudem könnt ihr bei neuen Rabatten bares Geld sparen.

Neben „Red Dead Online“ supporten die Entwickler von Rockstar Games auch weiterhin den Online-Modus zu GTA 5. In dieser Woche verdient ihr unter anderem in den Modi Deadline sowie Search and Destroy bis zum 20. März doppelte GTA-Dollar und Erfahrungspunkte. Doppelte Boni gibt es zudem mit Verkäufen aus Bikers, Club-Aufträgen und -Herausforderungen.

Spielen und freischalten

Spielt diese Woche zu einem beliebigen Zeitpunkt „GTA Online“ und schaltet damit das einfarbige Steel-Horse-Solid-Logo- und das Black-Western-T-Shirt frei.

Rabatte in „GTA Online“

MC-Clubhäuser – 50 % Rabatt

MC-Clubhaus-Renovierungen – 50 % Rabatt

MC-Clubhaus: Motorrad-Werkstatt – 50 % Rabatt

MC-Geschäftsimmobilien – 50 % Rabatt

Western Gargoyle – 30 % Rabatt

Oppressor Mk II – 30 % Rabatt

Shitzu Hakuchou Drag – 30 % Rabatt

Pegassi Vortex – 30 % Rabatt

Pegassi Bati 801 – 30 % Rabatt

Nagasaki Shotaro – 40 % Rabatt (Spielt eine Runde Deadline, um das Motorrad zum Kauf freizuschalten.)