GTA 5 - Annis Hellion 4x4 steht in GTA online bereit, außerdem gibt es neue Boni und Belohnungen

Neben dem heftigen Geländewagen Annis Hellion 4x4 hat Rockstar Games weitere Boni und Belohnungen für „GTA Online“ bestätigt. Wir erklären euch alle aktuellen Annehmlichkeiten in der News.

Der Annis Hellion wurde bereits am vergangenen Donnerstag für GTA 5 freigeschaltet, der rund 835.000 GTA-Dollar kostet, doch nun gibt es noch ein paar Zusatzinfos obendrauf.

Beim Annis Hellion handelt es sich also um ein Geländewagen, der für die Wüste geschaffen wurde. Er sieht aus wie ein regulärer Geländewagen, doch das ist natürlich nur ein Trugbild!

In Sachen Leistung werkelt in dem Hellion ein 6-Zylinder-Reihenmotor mit Drosselklappen. Es können in „GTA Online“ jedoch auch optional ein V8-Motor und ein oder zwei Turbolader verbaut werden. Diese Änderungen sind rein ästhetischer Natur und wirken sich nicht auf die Leistung des Fahrzeugs im Spiel aus. Der Sound des Motors ist der gleiche wie beim Freecrawler und Nightshark.

Zu erwerben bei : Southern San Andreas Super Autos

: Southern San Andreas Super Autos Preis: 835.000 Dollar

© Twitter: @FoxySnaps / Rockstar Games

Boni und Belohnungen für GTA Online-Spieler

Aber was gibt es noch für Boni für die Spieler? Die Überlebenskampf-Serie bietet sieben neue Karten und ihr erhaltet hier aktuell doppelte GTA-Dollar und RP. Wenn ihr Tao Cheng und Ms. Baker gegen die Duggans helft, gibt es bis zum 10. Oktober ebenso doppelte Belohnungen für den erfolgreichen Abschluss der Casino-Storymissionen.

Dreifache Belohnungen gibt es sogar auf alle Rennen von der Liste Von der Straße ab oder der Teilnahme eines Rennens im Gegner-Modus Das Tempo mithalten (hier doppelte Boni).

Beim Abschluss von Clubhaus-Missionen vom Clubhaus aus gibt es für MC-Presidents doppelte Auszahlungen und Biker-Unternehmensverkäufe bringen ebenfalls doppelten Zaster. Rockstar Games schreibt:

„Falls ihr noch kein Hauptquartier für eure in Leder gekleidete Organisation habt, könnt ihr die ganze Woche über 40 % auf alle Clubhäuser und zugehörige Verbesserungen sowie auf Biker-Unternehmen, -Verbesserungen und Vorräte sparen.“

GTA 5 Diesen klassischen Sportwagen könnt ihr ab sofort am Glücksrad in GTA Online gewinnen

Und für alle Glücksspieler hat Rockstar etwas Neues in der Lobby des Diamond Casino & Resort an den Start gebracht. Ihr könnt den Sportwagen Ocelot Swinger am The Lucky Wheel erhalten. Aber Vorsicht, nur eine Runde ist kostenlos! Ab der 2. Runde pro Tag zahlt ihr.

© Rockstar Games

Insgesamt warten also eine Menge Rabatte auf euch, die wir euch nachfolgend übersichtlich auflisten:

Clubhäuser, Erweiterungen & Verbesserungen – 40 % Rabatt

Biker-Unternehmen, Erweiterungen & Verbesserungen – 40 % Rabatt

Vorräte für Biker-Unternehmen – 40 % Rabatt

Nagasaki Shotaro (Motorrad) – 40 % Rabatt

Hakuchou Drag (Motorrad) – 30 % Rabatt

Nagasaki Carbon RS (Motorrad) – 30 % Rabatt

HVY Insurgent (Geländewagen) – 35 % Rabatt

HVY Insurgent Pickup (Geländewagen) – 35 % Rabatt

HVY Nightshark (Geländewagen) – 35 % Rabatt

Canis Kamacho (Geländewagen) – 40 % Rabatt

Ocelot Ardent (Klassiker) – 40 % Rabatt

Ocelot Pariah (Sportwagen) – 40 % Rabatt

Ocelot Lynx (Sportwagen) – 40 % Rabatt

Fahrzeugpanzerung – 40 % Rabatt

Schwere Waffen – 40 % Rabatt

Wichtig: Nur in der aktuellen Woche bis zum 09. Oktober 2019 gibt es das kostenlose Annis-JPN-T-Shirt. Ihr solltet euch also bis zu diesem Zeitpunkt eingeloggt haben.

Auch interessant: Übrigens hat Rockstar Games heute Abend Red Dead Redemption 2 für den PC angekündigt.