Ghost Recon Wildlands - Nachfolger Ghost Recon: Breakpoint geleakt – Vorstellung heute Abend

Anfang der Woche berichteten wir über ein neues Easter Egg in Ghost Recon Wildlands, dass für den heutigen Abend die Enthüllung eines neuen Spiels im Tom Clancy-Universum andeutete. Jetzt wissen wir offenbar, worum es sich dabei handelt.

Ghost Recon Wildlands Teasert neues Easter Egg das nächste Tom Clancy-Spiel an?

Die Website des fiktiven Konzerns Skell Technology kündigt für den heutigen Abend um 20:30 Uhr deutscher Zeit die Messe Skellcon an, auf der das Unternehmen neue Informationen veröffentlichen will.

Die Social Media-Kanäle von „Ghost Recon“ haben bereits bestätigt, dass es in der Ankündigung um den kommenden Teil der Taktik-Shooter-Serie von Ubisoft gehen wird. Ein authentisch wirkendes Banner könnte jetzt bereits den Titel und einige Details verraten haben.

Don't miss the #GhostRecon World Premiere event tomorrow, May 9, at 11:30 AM PT / 8:30 PM CEST!