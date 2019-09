Ghost Recon: Breakpoint - Preload, Größe und Uhrzeiten für Open-Beta-Start

Wir haben euch alle wichtigen Infos zusammengetragen, die ihr über die Open-Beta von „Ghost Recon: Breakpoint“ in Erfahrung bringen solltet. Bereits ab morgen könnt ihr den Taktik-Shooter völlig kostenlos ausprobieren!

Die offene Beta zu Ghost Recon: Breakpoint steht kurz bevor. Wir verraten euch alles, was ihr wissen müsst in der Übersicht.

Wichtige Infos zur Open-Beta

Wann startet die Open-Beta? Allem voran geht es schon morgen los. Die Beta beginnt also am 26. September 2019 (12 Uhr deutscher Zeit) und endet am 30. September 2019 (16 Uhr). Ihr habt also rund vier Tage Zeit, um euch den Koop-Taktik-Shooter vorab anzusehen.

Wo wird gespielt? Die Open-Beta ist für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One geplant.

Wie viel Speicherplatz benötige ich? Die Daten sollen rund 33 Gigabyte groß sein. Ihr solltet also über genug Speicherplatz auf eurer Festplatte verfügen.

Wann beginnt der Preload? Der Preload ist bereits live. Das heißt, ihr könnt die entsprechende Version jetzt auf den einzelnen Systemen herunterladen. Wichtig ist nur, dass ihr die Beta im Uplay-Client aktiviert!

Alle Inhalte der Open-Beta

Wichtig ist, dass ihr diverse Missionen aus der Hauptkampagne spielen könnt (New Argyll, Infinity, Smuggler Coves, Mount Hodgson, Sinking Country, Fen Bog), während sogar Nebenmissionen wie One Man's Hell, Ghost Of The Past, A Soul In Rest zur Verfügung stehen.

Doch nicht nur das, zudem soll es jeden Tag zwei Fraktionsmissionen in den einzelnen Regionen geben. Ihr werdet also mit ordentlich Content versorgt. Aber freut euch zudem auf den PvP-Modus, den ihr ebenfalls ausprobieren könnt, sowie auf drei unterschiedliche Dronengebiete.

Für die Teilnahme gibt es ein Veteran Spec Ops Emblem in der Vollversion. Das Spiel erscheint am 04. Oktober 2019 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One. Ihr könnt es aber schon jetzt für euer Wunschsystem vorbestellen:

Ghost Recon Breakpoint vorbestellen!*

Übrigens wird der Titel auch via Google Stadia spielbar gemacht, allerdings erst später im November 2019.