Ghost Recon: Breakpoint - Offener Betatest startet nächste Woche

Ubisoft lädt alle Interessierten bald in eine öffentliche Testphase zu „Ghost Recon: Breakpoint“ ein. Diverse Kampagnenmissionen sind mit von der Partie.

Der französische Spielehersteller Ubisoft will vom 26. bis zum 30. September 2019 eine offene Betaphase zum kooperativen Taktik-Shooter Ghost Recon: Breakpoint abhalten – sowohl auf PC als auch auf PlayStation 4 und Xbox One. Die gigantische Inselgruppe Auroa, eine der größten Spielwelten, die Ubisoft je erschaffen hat, darf in Teilen erkundet werden.

Ghost Recon: Breakpoint Ubisoft stellt Roadmap für das erste Jahr vor

Kampagnenmissionen spielbar

Wahlweise allein oder kooperativ mit anderen Spielern dürft ihr die offene Welt erkunden und bereits die eine oder andere Hauptmission der Storykampagne absolvieren. Natürlich stehen zahlreiche Waffen, Outfits und Vehikel zur Verfügung.

Ghost Recon: Breakpoint Laut Entwickler nie langweilig: Täglich warten 12 neue Aufgaben auf euch

Wie ein Blick auf die offiziellen PC-Systemvoraussetzungen verrät, könnt ihr „Ghost Recon: Breakpoint“ bereits ab einem Ryzen 3 1300 oder Core i5-4460 und einer Radeon R9 280X oder GeForce GTX 960 spielen. 8 GB Arbeitsspeicher sollten so oder so vorhanden sein. Für die hohen Grafikdetailstufen und Auflösungen ist Oberklasse- oder High-End-Hardware hingegen unabdingbar.

Die Vollversion von „Ghost Recon: Breakpoint“ erscheint voraussichtlich am 04. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Umsetzung für Google Stadia soll zum Launch der Streaming-Konsole im November 2019 folgen.

Abschließend könnt ihr euch einen neuen Live-Action-Trailer zum Spiel anschauen – mit dem US-Rapper Lil Wayne in einer der Hauptrollen. Als Regisseur fungierte David Leitch („Deadpool 2“).