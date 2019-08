Gears 5 - Gold-Status erreicht: Shooter ist endlich fertig

Im vergangenen Jahr angekündigt, jetzt schon fertiggestellt: Wie Microsoft auf Twitter bekannt gab, hat Gears 5 (ehemals: Gears of War 5) endlich seinen Gold-Status erreicht.

Sollte jetzt nichts mehr dazwischenkommen, dann steht dem geplanten Release von „Gears 5“ am 10. September 2019 nichts mehr im Weg. Käufer der Ultimate Edition sowie Abonnenten des Xbox Game Pass können bereits am 06. September 2019 loslegen.

Gears 5 Microsoft stellt limitierte Xbox One X-Konsole vor

Bei Entwickler The Coalition zeigt man sich angesichts der problemlos verlaufenden Entwicklung überaus stolz:

„Wir alle bei The Coalition könnten nicht aufgeregter sein, Gears 5 mit der Welt zu teilen. Ich möchte dem Team hier danken, das so hart für unsere Fans gearbeitet hat und wir hoffen, dass ihr alle genauso aufgeregt seid wie wir, Gears 5 zu spielen. Dies ist das größte was wir jemals mit diesem Franchise gemacht haben. Wir leben unser Studio-Mantra: Wenn wir weit gehen wollen, gehen wir zusammen.“