Gears 5 - Entwickler versprechen umfangreichste Kampagne in der Geschichte der Reihe

Mit „Gears 5“ erwartet Action-Fans bereits in der kommenden Woche ein absoluter Hochkaräter. Neben zahlreichen Multiplayer-Optionen hat Entwickler The Coalition kräftig an der Solo-Kampagne geschraubt und verspricht die umfangreichste Kampagne in der Geschichte der Reihe.

Die Gewehre sind nachgeladen, die Kettensägen geölt: Gears 5 steht in den Startlöchern und will ab dem 10. September auf PC und Xbox One ein Actionfeuerwerk entfachen. Solisten sollen sich laut Entwickler The Coalition auf die umfangreichste Kampagne in der Geschichte der Reihe freuen, die zudem deutlich abwechslungsreicher ausfällt.

Die Kampagne von Gears 5

Auf der PAX West hat Rod Fergusson, Chef von The Coalition, über die Solo-Kampagne des kommenden Actionkrachers „Gears 5“ gesprochen, die nicht nur deutlich abwechslungsreicher ausfällt als jemals zuvor, sondern auch in Sachen Umfang mächtig zugelegt hat.

Die verschiedenen Bereiche des Spiels fallen deutlich weitläufiger aus, als man es bisher von der Reihe gewohnt war. Der dritte Akt ist in einem offenen Areal angesiedelt, der im Vergleich zu bisherigen Arealen der Serie etwa 50 Mal so groß sein soll.

Beim Missionsdesign geht The Coalition mit „Gears 5“ ebenfalls neue Wege und führt erstmals optionale Nebenmissionen ein. Diese wurden laut Fergusson allesamt von Hand erschaffen und sollen deutlich abwechslungsreicher ausfallen als typische Sammelaufgaben.

Leichte Rollenspielelemente in Gears 5

Eine wichtige Rolle nimmt, neben der neuen Protagonistin Kait Diaz, der Roboter Jack ein, der euch im Laufe des Spiels als treuer Begleiter zur Seite steht.

In den Nebenmissionen könnt ihr zusätzliche Fähigkeiten für den Bot freischalten und die Blechdose mit zahlreichen passiven und aktiven Talenten ausstatten. Diese leichten Rollenspielelemente sollen unterschiedliche Spielstile ermöglichen, zumal die Skills des Roboters ebenso aufgewertet werden können.

Innerhalb der Kämpfe versprechen die Entwickler neue zahlreiche Lösungswege. Neben der direkten Konfrontation sollen so erstmals Schleichansätze Verwendung finden, in denen ihr Feinde lautlos und unbemerkt ausschalten könnt.

„Gears 5“ erscheint am 10. September für PC und Xbox One und ist direkt zum Release Bestandteil der Spiele-Flatrate Xbox Game Pass. Käufer der Ultimate Edition dürfen zudem bereits fünf Tage früher ins Spiel starten.