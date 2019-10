Gamesplanet - Dicke Rabatte auf Anno, Far Cry und mehr!

In dieser Woche startet Gamesplanet den Oktober mit einigen interessanten Angeboten. Unter anderem winken euch fette Rabatte für die Ableger von Anno und Far Cry sowie ein vergünstigtes „Monster Hunter World“!

Der Herbst steht ins Haus und wir beginnen uns langsam aber sicher in die warmen vier Wände zurückzuziehen. Wie gut, dass Gamesplanet für die kalten Tage einige grandiose Spiele in ihre Weekly Deals gepackt hat, damit wir es uns demnächst so richtig gemütlich machen können!

Vom heutigen 1. bis einschließlich 06. Oktober könnt ihr die Angebote der Woche nutzen und euch unter anderem mit „Anno 2205“ oder Far Cry: New Dawn eindecken oder bei den vergünstigten The Elder Scrolls Online-Deals zuschlagen. Wie möchten euch einige Highlights selbstverständlich hier einmal auflisten:

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Gamesplanet handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.