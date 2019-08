Games with Gold - Neue Xbox-Spiele für September 2019 bekannt

Im September 2019 gibt es erneut wieder mehrere kostenlose Spiele bei Games with Gold abzustauben. Alle Abonnenten dürfen sich über zahlreiche Titel für Xbox One und Xbox 360 freuen. Wir haben die gesamte Liste parat und verraten euch, was drin steckt.

Ist man einmal Abonnent bei Xbox Live Gold, dann gibt es jeden Monat auch die kostenlosen Games with Gold. Egal ob auf der Xbox 360 oder auf der Xbox One, natürlich gibt es für euch auch im September 2019 zahlreiche Gratis-Games abzustauben.

Wie üblich gibt es auf den Xbox-Konsolen jeweils zwei Titel geschenkt. Dank der Rückwärtskompatiblität gibt es jedoch die 360-Games auch auf der Xbox One zu zocken. Verfügt ihr also über eine Xbox One, bekommt ihr sogar vier Titel jeden Monat und das komplett gratis!

Games with Gold Neu im September 2019: Kostenlose Spiele wurden enthüllt

September 2019: Kostenlose Spiele auf Xbox One und Xbox 360

Diese Games gibt es im August abzustauben:

Juli 2019: Kostenlose Spiele auf Xbox One und Xbox 360

Diese Games gibt es im Juli abzustauben:

1. bis 31. August: Gears of War 4 (Xbox One)

(Xbox One) 16. August bis 15. September: Forza Motorsport 6 (Xbox One)

(Xbox One) 1. bis 15. August: Torchlight (Xbox One & Xbox 360)

(Xbox One & Xbox 360) 16. bis 31 August: Castlevania: Lords of Shadow (Xbox One & Xbox 360)

Was bekommt ihr mit Xbox Live Gold?

Durch das Premium-Programm Xbox Live Gold erhaltet ihr auf eurer Xbox-Konsole zahlreiche Boni. Zusätzlich zu mehreren Sonderrabatten bekommt ihr einen schnellen Cloud-Speicher, perfekten Online-Multiplayer und jeden Monat vier tolle gratis Spiele.

Es ist ganz einfach, Mitglied zu werden: Holt euch eine Guthabenkarte und sichert euch bis zu 12 Monate Premium-Genuss. Das geht beispielsweise schnell und bequem bei Amazon.

