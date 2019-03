Game of Thrones - Neue Poster stellen die Frage: Wer wird auf dem Thron enden?

HBO hat eine Reihe von Charakter-Postern zur letzten Staffel von Game Of Thrones veröffentlicht. In düsterer Belichtung sehen wir unsere verbleibenden Lieblingscharaktere auf dem eisernen Thron sitzen. Es kommt die Frage auf: Wer wird schlußendlich der Sieger sein?

Nicht mehr lange warten, dann wird endlich die letzte und wahrscheinlich epischste Staffel zu Game Of Thrones das Licht der Welt erblicken. Doch HBO lässt die Fans zappeln, denn viel zur Story ist bisher nicht bekannt. Neben einzelnen kleinen Teasern, die in den letzten Wochen veröffentlicht wurden, hat der Streaming-Dienst nun eine Reihe von Charakter-Postern für die Fans parat.

Wer wird überleben?

Die insgesamt 20 Poster verraten uns nicht nur, wer im Verlauf der letzten 7 Staffeln überlebt hat. Auch kommt die Frage auf: Wer wird denn nun schließlich auf dem eisernen Thron sitzen und den letzten Kampf überleben?

Neben unseren Hauptfiguren wie John Schnee (Kit Harrington), Daenarys (Emilia Clarke) und Cercei Lennister (Lena Headey) sind aber auch Nichtadlige auf dem Thron zu finden. Könnte dies einen Twist andeuten, der Charaktere wie Samwall Tarley (John Bradley-West), Brienne Of Tarth (Gwendoline Christie) oder sogar dem Night King einen Platz auf dem eisernen Stuhl versprechen könnte? Fans spekulieren schon heiß in den Internetforen darüber, wer denn nun der finale Herrscher über Westeros sein wird.

© HBO

Neben den Charakter-Postern rief auch Twitter zur Diskussion auf und so ließen Zuschauer unter dem Hashtag #ForTheThrone ihre Meinungen und Vorahnungen über die kommende Staffel verkünden.

Die Antwort auf all diese Fragen wird wahrscheinlich niemand von uns haben. Erste Antworten kriegen wir, wenn Game Of Thrones am 14. April 2019 zurückkehrt. Habt ihr schon euer Sky Ticket für die letzte Staffel erneuert?

Lasst uns wissen, welches Poster euch am Besten gefällt und wen ihr gerne auf dem Thron sitzen sehen würdet! Alle 20 Charakter-Poster findet ihr hier!