Game of Thrones - The Last Watch: Doku mit Sky und Amazon streamen

In der Dokumentation erwartet uns ein „einzigartiger Blick hinter die Kulissen der Produktion der aufwendigsten und letzten Staffel von Game of Thrones und ein bittersüßer Abschied von der Welt des Fantasy-Epos“.

Die größte Fernsehserie aller Zeiten ist an ihrem Ende angelangt und noch immer trauern wir den finalen Szenen von Game of Thrones hinterher. Endgültig müssen wir uns jedoch noch nicht verabschieden, denn die zweistündige Dokumentation „The Last Watch“ läutet das wahre Ende ein.

Für die Produktion der achten Staffel von „Game of Thrones“ musste ein immenser Aufwand betrieben werden. Mit der zweistündigen Dokumentation „The Last Watch“ könnt ihr bei Sky und Amazon jetzt hinter die Kulissen blicken.

