Fortnite - Weiterer Teaser zur 10. Season ist da, Zeitreisen immer wahrscheinlicher!

Epic Games hat mit dem Anteasern von „Fortnite: Battle Royale Season 10“ begonnen. Erste Bilder wurden nun via Social Media geteilt und deuten auf das neue Thema mit einem großen Twist.

Erst kürzlich berichteten wir über den ersten Teaser zur 10. Saison Fortnite: Battle Royale, der von Epic Games geteilt wurde und nun sind weitere Teaser-Bilder veröffentlicht worden.

Saison 10 schon bald!

Am 1. August 2019 ist es wohl so weit. Epic Games möchte mit der 10. Season an den Start gehen, wie es scheint. Darauf lassen die Teaser deuten, die derzeit über aktuelle Kanäle geteilt werden.

Nun gibt es erste Hinweise auf die neue Season. Das X im Bild hinter dem Fortnite-Schriftzug sollte ganz eindeutig sein. Hingegen unklar ist, was Epic Games mit Dusty Depot plant. Ganz offensichtlich scheint sich Dusty Divot wieder in Dusty Depot zurückzuverwandeln. Geht es also um Zeitreisen? Ich halte jedenfalls an meiner Eingangstheorie fest: es geht „Zurück in die Zukunft“!

Fortnite Teaser für Season 10 ist da, geht es Zurück in die Zukunft?

Der zweite von insgesamt vier Teasern (in der Regel) deutet nun auf den Besucher (Visitor) aus Season 4, der zurückkehren könnte – auszumachen anhand des Logos auf dem Teaser-Bild. Womöglich kehrt er mit einer Armee an Robotern zurück? Oder wir dürfen selbst in den mächtigen Mecha steigen?

Der todbringende Roboter hat jedenfalls schwere Bewaffnung an jedem Arm. Man nimmt an, dass es sich bei dem Besucher um einen Zeitreisenden handelt, der durch die Spalten in Season 5 zurück nach Hause gekehrt sein könnte. Diese Figur – oder gar die Spieler? – schauen „nach vorne“.

Ob der Besucher noch einiges zu klären hat, erfahren wir erst am 01. August 2019. Aber dann wäre da noch der dritte Teaser. Dieser scheint auf neue Skins zu deuten, die in Season 10 erscheinen könnten:

Die Anspielung „Twist Time“ könnte das ausschlaggebende Indiz dafür sein, dass tatsächlich Zeitreisen in eine Rolle spielen werden. Ihr solltet euren DeLorean also schon mal warmlaufen lassen, womöglich werdet ihr ihn schon bald brauchen!

Fortnite Warum der Battle-Royale-Titel kein Kinderspiel ist!