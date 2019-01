Fortnite - Streamer zeigt, Feuerrate hängt von Bildrate ab - PC-Spieler haben Vorteile

Ein Streamer hat kürzlich auf den Umstand in Fortnite hingewiesen, dass die Bildrate mit der Feuerrate korreliert. Sein Videobeweis zeigt, dass die Feuerrate tatsächlich nicht gleich ist bei den unterschiedlichen Einstellungen.

Der Twitch-Streamer Ben Lupo, der auf Twitch als DrLupo zugegen ist, hat den Test gemacht und ermittelt, dass die Feuerrate und die Bildrate zusammenhängen. Es gilt also: Je höher die Bildrate (FPS), desto schneller werden die einzelnen Kugeln abgefeuert. Im Video sehen wir, dass das Maganzin der Fortnite-SMG mit 300 FPS definitiv schneller abgefeuert wird.

Das Problem an der Sache ist, dass die Bildfrequenz auf dem PC nicht auf 60 Bilder pro Sekunde beschränkt ist, was den Spielern auf dem PC einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Spielern auf den Konsolen oder mobilen Endgeräten verschaffen kann. Und selbst auf dem PC könnte dies zu einem Ungleichgewicht führen, immerhin spielen auch hier einige mit 30 oder 60 FPS.

Im Normalfall dürfte dies jedoch keine große Auswirkung auf eine Konfrontation haben, da der Unterschied nur minimal ist. Aber DrLupo meint dazu, dass dies in seltenen Fällen über Sieg und Niederlage entscheiden kann. Hier seht ihr das Video:

Because of a Reddit post about FPS vs Rate of Fire in PUBG, I did a test in @FortniteGame because they both run on the same engine. (UE4)



FPS directly affects the Rate of Fire of guns.



Reddit link for info - https://t.co/VJ3D8h7wf1 pic.twitter.com/5JsEDfYePn