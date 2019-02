Fortnite - MontanaBlack richtete mit Epic Games eSport-Turnier aus, insgesamt 25.000 Euro Preisgeld

Am Sonntag zeigten einige der besten Fortnite-Spieler in einem Esports-Turnier, das von Epic Games und Streamer MontanaBlack veranstaltet wurde, ihr Können. Es ging insgesamt um ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro.

Am vergangenen Wochenende veranstaltete Deutschlands größter Streamer MontanaBlack gemeinsam mit Epic Games das erste Esports-Turnier zu Fortnite in Deutschland. Insgesamt gab es dabei Preisgelder in Höhe von 25.000 Euro zu gewinnen.

Allerdings konnte sich nicht jeder Fortnite-Spieler bei dem Turnier anmelden, da MontanaBlack ausschließlich bekannte Spieler und Streamer einlud, dabei zu sein. Dazu zählten Savage, Benjy, Milan, Mitr0, Amar, Mail, Dernico, Raskology, Repaz, Diemft, Kamo, Issa, Mongraal und Teeqzy. Gespielt wurde im Modus "Duo vs Squad" um die meisten Kills. Die Spieler traten also nur indirekt gegeneinander an und kämpften somit in normalen Lobbies gegen andere Fornite-Spieler.

Die Sieger

Letztendlich sicherten sich Savage und Benjy den Sieg und damit 20.000 Euro für den ersten Platz. Auf dem zweiten Platz landeten Kamo und Issa mit 85 Punkten und erhielten somit 3.000 Euro. Immerhin 2.000 Euro gingen an den dritten Platz, den Milan und Mitr0 erreichen konnten. Mitr0 erreichte solo in der ersten Runde bereits unglaubliche 32 Kills.

Twitch MontanaBlack stellt neuen Zuschauerrekord auf

Über 160.000 Zuschauer schalteten den Stream von MontanaBlack am vergangenen Sonntag um 19 Uhr ein. Der Streamer dürfte mit diesen Zahlen mehr als zufrieden gewesen sein, ein neuer Rekord war das aber nicht. Denn erst vor kurzem stellte MontanaBlack bei einem seiner Streams einen neuen Zuschauerrekord auf und knackte die Marke von 190.000 Zuschauern gleichzeitig. Damit gilt er, nach Ninja und Squeezie, als der bislang erfolgreichste Streamer des Jahres weltweit.

Wie einige der besten Fortnite-Spieler ihr Können zeigen, könnt ihr euch in der Stream-Aufzeichnung von MontanaBlack anschauen.

25.000 Euro Turnier !!! von MontanaBlack88 auf www.twitch.tv ansehen