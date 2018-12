Fortnite - Leak zeigt großen neuen Sandbox-Modus á la Minecraft namens Creative

Ein gewaltiger Leak zu Fortnite scheint sich im Vorfeld der TGA 2018 aufgetan zu haben. Epic Games plant wohl einen neuen Modus namens Creative zu veröffentlichen, der ähnlich wie ein Sandbox-Modus funktioniert und an Minecraft erinnert. Dieser Modus soll parallel zu Battle Royale implementiert werden.

Ein YouTuber namens Lachlan hat ganz offensichtlich kommende Inhalte zu Fortnite geleakt, die während der kommenden TGA angekündigt werden sollten. Wie es aussieht, durfte er den neuen Modus schon wenige Tage vorab testen und das Material sollte wohl noch nicht online gehen. Trotzdem ist das Video bereits online gewesen, das einen neuen Creative-Modus zeigt, der mit Elementen einer Sandbox auftrumpft.

Fortnite Warum der Battle-Royale-Titel kein Kinderspiel ist!

Creative-Modus mit Sandbox

Im Detail soll der Spieler über die Insel fliegen und die Umgebung nach seinen eigenen Vorstellungen erschaffen können. Den Sandbox-Modus können wir uns recht ähnlich wie Minecraft vorstellen. Die Spieler können im Grunde alles selber bauen. Neben vollwertigen, vorgefertigten Gebäuden sind demnach einzelne Würfel (wie oben im Bild) enthalten, die es in unterschiedlichen Farben und mit speziellen Besonderheiten gibt.

Ein Regelwerk soll beispielsweise Team-Deathmatches und andere Spezifikationen auf den erstellten Karten erlauben. Zudem können Einstellungen vorgenommen werden, die sich auf die Schwerkraft, Spawn-Orte oder zeitliche Einschränkungen beziehen. Also alles recht ähnlich wie der Playground-Modus, nur um Längen umfangreicher und mit richtiger Sandbox.

Das heißt also, dass die Spieler eigene Welten und Mini-Games erschaffen können. Der Modus soll sich neben Save the World und Battle Royale als dritte Option in Fortnite einreihen.

Das Video ist mittlerweile wieder offline genommen worden, doch einige Seiten haben diverse Screenshots gemacht und via Reddit findet sich das Material in gespiegelter Form vor. Hier geht es zum entsprechenden Beitrag.

An anderer Stelle wurden scheinbar bereits die Outfits geleakt, die in Season 7 zur Verfügung stehen werden:

Fortnite Season 7: Neue Skins und Creative-Modus