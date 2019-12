Fortnite - Epic und Disney zeigen exklusive Szene aus Star Wars Episode 9 in Fortnite

Wer einen exklusiven Einblick in „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ haben möchte, sollte sich diese Woche nach Risky Reels in „Fortnite“ begeben. Denn hier wird eine exklusive Szene ihre Premiere feiern.

Selbst der Filmgigant Disney kommt nicht an Epic Games und Fortnite vorbei. Spätestens mit der überraschenden Zusammenarbeit hinsichtlich der kosmetischen Items wie dem Stormtrooper in Fortnite war klar, dass Disney diese gigantische Reichweite in die Videospielindustrie nicht liegenlassen möchte.

Doch jetzt gehen sie sogar noch einen Schritt weiter. Die Zusammenarbeit mit Epic Games sieht nun eine Sonderpremiere vor, die sich auf den neuen „Star Wars“-Film Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers bezieht.

Premiere: Exklusive Filmszene in Fortnite

Wenn ihr also eine exklusive Filmszene aus dem neuen Film sehen möchtet, dann solltet ihr euch am 14. Dezember 2019 nach Risky Reels begeben. Hier wird es eine noch unbekannte Szene zu sehen geben. Disney nutzt die Leinwand in Risky Reels buchstäblich als große Leinwand für diesen exklusiven Einblick, die live ausgestrahlt werden soll.

Die große Show beginnt laut Epic Games am 14. Dezember 2019 um 20 Uhr deutscher Zeit. Epic meint:

„Du möchtest das nicht verpassen.“

Der Untertitel der Ankündigung birgt zudem den kleinen Zusatz „mit J.J. Abrams“. Es könnte also sein, dass wir hier ein paar Worte des Produzentens und Regisseurs hören werden. Die Tore für die Premiere sollen sich eine halbe Stunde früher öffnen. Wie das am Ende im Spiel aussieht und was genau gezeigt wird, werden wir schon in dieser Woche erfahren.

