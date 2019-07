Fire Emblem: Three Houses - Nintendo ersetzt Synchronsprecher des Hauptcharakters

Nach Vorwürfen der sexuellen Nötigung zieht Nintendo die Reißleine und wird den Synchronsprecher des Protagonisten mit einem kommenden Update ersetzen.

Mit Fire Emblem: Three Houses erschien gestern nicht nur einer der größten Titel dieser Woche, sondern auch eines der bestes Taktik-RPGs des ganzen Jahres. Die Fangemeinde kann dabei erstmals in der Reihe die Schlachten auf der Nintendo Switch erleben.

Fire Emblem: Three Houses Großartige Wertungen: Die große Review-Übersicht

Protagonist bekommt neue Stimme

Jedoch gibt es einige Probleme rund um den Cast, sodass Nintendo nun eingreifen muss. So wurden dem Synchronsprechner Chris Niosi, der dem Hauptcharakter Byleth seine Stimme leiht, in jüngerer Vergangenheit Vorfälle von sexueller Nötigung an Freunden und Kollegen vorgeworfen. Diese Taten gestand Niosi.

Als Folge daraus wird Nintendo die Synchronstimme von Byleth in „Fire Emblem: Three Houses“ ersetzen. Dazu wird in Zukunft ein neuer Patch veröffentlicht. Bereits im Mobile-Ableger „Fire Emblem Heroes“ wurde Niosi ersetzt. Seine Sprechrolle übernahm Zach Aguilar, der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für „Fire Emblem: Three Houses“ eingesetzt wird.

Wann das Update erscheint, wurde bislang noch nicht kommuniziert. „Fire Emblem: Three Houses“ bietet japanische und englische Sprachausgabe, eine deutsche Vertonung wird nicht geboten.