Final Fantasy 7 Remake - Release weiterhin episodenweise geplant

Gestern Nacht wurde ein neuer Trailer zum „Final Fantasy 7 Remake“ gezeigt. Zusätzlich bestätigt Square Enix, dass der Release weiterhin episodenweise geplant ist.

Es gibt nur sehr sporadisch Informationen zum Final Fantasy 7 Remake. Gestern Nacht überraschten Sony und Square Enix uns aber mit einem neuen Trailer zum kommenden Projekt. Im ausgestrahlten State of Play-Livestream wurden einige Gameplay-Ausschnitte und Szenen zur Story gezeigt sowie ein Blick auf Aeris, Barret und Cloud Strife geboten.

Final Fantasy 7 Remake Neuer Trailer gezeigt, mehr Infos auf der E3 2019

„Final Fantasy 7 Remake“ weiterhin in Episoden geplant

Dies war jedoch nicht alles, was es zum „Final Fantasy 7 Remake“ zu berichten gibt. So bestätigte Square Enix, dass der Release des Spiels weiterhin episodenweise geplant ist. An den bisherigen Veröffentlichungsplänen hat sich also nichts geändert.

Dies bedeutet, dass Square Enix nicht das komplette Remake vom Rollenspielklassiker auf einmal veröffentlicht, sondern uns einzelne Episoden wie zum Beispiel bei Life is Strange und dem aktuellen Life is Strange 2 erwarten, welche ebenfalls von Square Enix herausgebracht werden.

Fraglich ist bis dato noch, wann die erste Episode vom „Final Fantasy 7 Remake“ erscheinen wird, beziehungsweise wie viele Episoden es letztendlich überhaupt werden.

Wie bereits im Trailer von letzter Nacht mitgeteilt wird, folgen weitere Informationen zum Spiel auf der E3 2019 im Juni. Unseren Vermutungen nach solltet ihr dafür die Präsentation von Square Enix am 11. Juni 2019 um 3 Uhr nachts deutscher Zeit verfolgen.