FIFA 20 - EA leakt versehentlich persönliche Daten von 1.600 Spielern

Eigentlich sollte am vergangenen Donnerstag die Registrierung zur FIFA Global Series in FIFA 20 starten, doch es kam zum Eklat: Beim Aufrufen der Webseite wurden Registrierungsdaten angezeigt, bei denen es sich nicht um die eigenen handelte.

Bis zum 31. Oktober sollte die Registrierungsphase der FIFA Global Series, die letztlich zum FIFA eWorld Cup führt, noch laufen. Nach einem riesigen Leak entschied sich Electronic Arts jetzt aber dazu, die Webseite vorerst offline zu nehmen.

Das Problem: Die Registrierungs-Webseite, auf der ihr euch anmelden konntet, war nicht immer leer. So konnte es passieren, dass ihr beim Aufrufen bereits die Nutzerdaten anderer Teilnehmer vorfinden konntet.

Dass gestandene Profis wie „FIFA“-Pro Kurt da stinksauer sind, ist äußerst verständlich. Der beschwerte sich via Twitter über das Datenleck und bezeichnet den Fehler als neuen Tiefpunkt für Electronic Arts.

