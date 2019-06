FIFA 20 - EA kündigt VOLTA Football-Modus an

Noch vor offiziellem Beginn der Gameplay-Enthüllung zu „FIFA 20“ auf der EA Play offenbarte EA Sports den Trailer zum VOLTA Football-Modus.

FIFA Street-Fans könnte die kleine Vorankündigung im Rahmen der EA Play wohl ausgesprochen freuen. Denn EA Sports veröffentlichte nun vorab den Trailer zum neuen Spielmodus in FIFA 20.

VOLTA-Football

Mit dem neuen alten Spiel-Feature namens VOLTA Football hat der Street-Fußball seinen Weg zurück in die Simulation gefunden. Mit verschiedenen Spielmodi wie 3v3 Rush, 4v4, 4v4 Rush, 5v5 und professionellem Futsal könnt ihr in unterschiedlich großen Arenen und Umgebungen, mit oder ohne Wandbegrenzungen euren Straßen- und Hallen-Spieltrieb in „FIFA 20“ entfalten.

Es soll außerdem einen VOLTA Story-Modus und eine Online-VOLTA-Liga existieren sowie die Möglichkeit darin eure eigene Mannschaft aufzubauen. All das funktioniert mit einem selbst gewählten weiblichen oder männlichen Charakter, den ihr ganz nach Lust und Laune mit Tattoos, Frisuren oder passenden Klamotten individuell anpassen könnt.