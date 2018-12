Far Cry: New Dawn - Neuer Teil offiziell angekündigt, erscheint 2019

Far Cry: New Dawn wurde im Rahmen der Game Awards 2018 offiziell angekündigt. Schon vorher wurde der Titel dank eines Händlers geleakt. Wir verraten euch alles, was ihr zum Spiel wissen müsst.

Ubisoft hat Far Cry: New Dawn endlich offiziell angekündigt, nachdem die Enthüllung früher als geplant verlief. Bereits Stunden vor der Veröffentlichung leakte ein Online-Händler das offizielle Cover sowie diverse Informationen zum Shooter.

Es handelt sich um ein postapokalyptisches Szenario, das in der selben Region spielt wie Far Cry 5. Die Rolle der Bösewichte übernehmen scheinbar zwei Frauen, auch Joseph aus Far Cry 5 scheint eine zentrale Rolle im Spiel einzunehmen.

Far Cry: New Dawn Neuer Teil kommt, erster Trailer ist hier

Mehr Details in wenigen Stunden

Bereits gestern teaserte Ubisoft einen neuen Teil offiziell an und verkündete, dass mehr Informationen in der heutigen Nacht bei den Game Awards 2018 enthüllt werden. Das Versprechen wurde eingehalten.

Far Cry: New Dawn erscheint am 15. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Den offiziellen Trailer findet ihr weiter unten.