Fallout 76 - Offizielle Systemanforderungen enthüllt!

Wenn ihr geplant habt, Fallout 76 auf dem PC zu spielen, solltet ihr euch die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen im Vorfeld nicht entgehen lassen, die Bethesda nun enthüllt hat.

Fallout 76 erscheint nicht nur für Xbox One und PlayStation 4. Der neue Bethesda-Titel erscheint auch für den PC. Und wie bei jedem Release auf dem PC gilt es, vorerst die Systemanforderungen abzuwarten und zu schauen, ob eure Mühle das neue Spiel überhaupt mitmacht.

Passend dazu haben die Verantwortlichen nun die offiziellen Systemvoraussetzungen bekannt gegeben. Nachfolgend könnt ihr eine Übersicht der minimalen Systemanforderungen und empfohlenen Systemanforderungen erhalten. Schafft das euer PC? Lasst es uns gerne unterhalb der News in den Kommentaren wissen!

Fallout 76: Minimale Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 7, 8 oder 10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i5-6600k 3.5 GHz, AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz

Grafikkarte: Nvidia GTX 780 3 GB, AMD Radeon R9 285 2 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplatte: 60 GB freier Speicherplatz

Fallout 76: Empfohlene Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 7, 8 oder 10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i7 4790 3,6 GHz, AMD Ryzen 5 1500X 3,5 GHz

Grafikkarte: Nvidia GTX 970 4 GB, AMD R9 290X 4 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplatte: 60 GB freier Speicherplatz

Falls ihr den Titel vorbestellt habt, könnt ihr euch übrigens schon ab dem 30. Oktober (PS4 und PC) ins Beta-Getümmel stürzen. Eine zweite Beta auf der Xbox One findet zudem am 28. Oktober 2018 zwischen 17 und 19 Uhr statt. Ansonsten erscheint Fallout 76 ganz offiziell am 14. November 2018 für den PC, die PS4 und Xbox One. Hier könnt ihr es vorbestellen:

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.