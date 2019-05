Europawahl 2019 - Du entscheidest: Mach dein Kreuz und bestimme die Zukunft Europas!

Die Europawahl 2019 ist in vielen Mitgliedsländern bereits im vollen Gange, morgen darf dann aber auch Deutschland endlich wählen gehen. Das Kreuz zu machen war wahrscheinlich noch nie so wichtig wie jetzt – denn die Europäische Union muss sich in Zukunft großen Herausforderungen stellen. Wir rufen euch deshalb dazu auf: Geht wählen!

Vom 23. bis zum 26. Mai 2019 finden in den Mitgliedsländern der Europäischen Union die verbundsweiten Europawahlen statt, mit denen nicht nur die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, sondern letztendlich indirekt auch die Führung der Europäischen Kommission entschieden werden soll. Während Länder wie Großbritannien, Tschechien und die Niederlande ihre Wahlen bereits begonnen haben, findet die Europawahl 2019 in Deutschland am Sonntag statt. Von 8 bis 18 Uhr sind die Wahllokale im gesamten Land geöffnet – wer keine Zeit hat, durfte zuvor per Briefwahl abstimmen.

Die diesjährigen Wahlen sind für die Zukunft der Europäischen Union von immenser Bedeutung, denn diese muss sich schon bald großen Herausforderungen stellen. Nationalistische und populistische Bewegungen sorgen spätestens seit der Finanzkrise und dem fehlenden Konsens über die Migrationspolitik für eine große Skepsis gegenüber der Europäischen Integration, in manchen Ländern erreichte die Akzeptanz ein Rekordtief. Ganz Europa erwartet von den europäischen Politikern in Brüssel eine gemeinsame Antwort auf soziale, klimapolitische und wirtschaftliche Fragen – und wie wichtig das harmonische Zusammenspiel ist, ist im Brexit-Chaos täglich zu spüren. Alleingänge sind schon lange keine Lösung mehr.

Jeder Bürger der Europäischen Union kann hierbei einen Beitrag leisten, auch Du.

Bei der Europawahl entscheidest ganz alleine Du darüber, welche der 96 von insgesamt 751 Abgeordneten im Europäischen Parlament aus Deutschland kommen sollen. Deine Stimme beeinflusst maßgeblich, wie die Zukunft des Kontinents aussehen wird. Das Interesse dürfte zumindest hierzulande nach der schlechten Wahlbeteiligung von gerade einmal 48,1 Prozent im Jahr 2014 so groß wie nie sein, denn durch die Urheberrechtsreform, die Datenschutzgrundverordnung, die Abschaffung der Roaminggebühren und dem Kampf gegen Einwegplastik wurde lange nicht so intensiv über die Europäische Union geredet wie jetzt.

Willst du eine bessere Digitalpolitik? Dann stimme für die Partei, die das Internet vorantreibt.

Setzt du dich für das Klima ein? Dann stimme für die Partei, der die Umwelt am Herzen liegt.

Möchtest du Frieden auf der gesamten Welt? Dann stimme für die Partei, die Kriege beenden will.

Egal, was dir letztendlich am Wichtigsten ist: Mach morgen dein Kreuz und wähle dein Europa!

Du hast noch Fragen? Hier sind einige Links, die dir helfen könnten:

Falls du Antworten in anderer Form suchst, empfehlen wir euch das folgende Video von „Rob Bubble“: