Epic Games Store - Systemanforderungen bekannt: Die Quantic-Games benötigen High-end-Maschine

Mittlerweile sind die Systemanforderungen für „Detroit: Become Human“, „Beyond: Two Souls“ und „Heavy Rain“ auf dem PC bekannt und die empfohlenen Systemvoraussetzungen haben es in sich, wenn man bedenkt, dass die Spiele teils schon in die Jahre gekommen sind.

Hohe Systemanforderungen

Über den Epic Games Store können schon jetzt die Anforderungen an die Spiele von Quantic Dream eingesehen werden, die bald auf dem PC veröffentlicht werden.

Die wichtigsten Systemvoraussetzungen umfassen die CPU, die einem i7-2700K entsprechen sollte, 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und die zuvor erwähnte GTX 1080. Ihr benötigt also einen High-end-Rechner, um die Games von Quantic Dream adäquat zum Laufen zu bringen.

Bei den minimalen Systemvoraussetzungen kommt ihr mit einer GTX 660 und einer i6-2500 mit 3.4 GHz (oder Gleichwertiges) aus, während ihr 4 Gigabyte Arbeitsspeicher benötigt.

Bei den minimalen im Vergleich zu den empfohlenen Systemanforderungen benötigt ihr deutlich weniger Power. Wie es zu so einer immensen Diskrepanz kommt, lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt nur spekulieren. Einige tippen auf eine vollwertige 4K-Unterstützung.

Alle Infos zur Ankündigung der ehemalig exklusiven PS4-Games von Quantic Dream, die noch in diesem Jahr erscheinen, findet ihr hier:

