Epic Games Store - Neues Gratis-Game enthüllt: Fez!

„Gomez ist eine 2-D-Kreatur, die in einer 2-D-Welt lebt. Oder doch nicht? Als Gomez von der Existenz einer geheimnisvollen dritten Dimension erfährt, begibt er sich auf eine Reise, die ihn bis ans Ende von Zeit und Raum führt. Nutzen Sie die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, um sich in 4 verschiedenen klassischen 2-D-Ansichten durch 3-D-Strukturen zu navigieren. Erkunden Sie eine stille und wunderschöne offene Welt voller Geheimnisse, Rätsel und versteckter Schätze. Lüften Sie die Geheimnisse der Vergangenheit und entdecken Sie die Wahrheit über Realität und Wahrnehmung. Wechseln Sie die Perspektive und erleben Sie die Welt auf andere Art.“

Schon jetzt könnt ihr euch gleich zwei weitere tolle Spiele umsonst schnappen. Es handelt sich dabei um „Hyper Light Drifter“ und „Mutant Year Zero: Road to Eden“, das noch bis zum 15. August 2019 verfügbar ist.

Das neue Gratis-Spiel wird zwischen dem 22. August 2019 und dem 29. August 2019 zum Nulltarif bereitstehen. Um an der Aktion teilnehmen zu können, benötigt ihr lediglich eine Registrierung im Epic Games Store.

Im Epic Games Store dürft ihr euch bekanntlich regelmäßig über eine Auswahl an Spielen freuen, die euch zum kostenlosen Download bereitstehen. Jetzt wurde offiziell enthüllt, dass ihr euch schon in Kürze „Fez“ komplett kostenlos sichern könnt.

Ab nächster Woche dürft ihr euch „Fez“ völlig kostenlos im Epic Games Store sichern. Es handelt sich hierbei um das nächste Gratis-Spiel, das für alle Nutzer insgesamt eine Woche lang zum Download bereitsteht. Derzeit könnt ihr euch im Übrigen „Hyper Light Drifter“ und „Mutant Year Zero: Road to Eden“ umsonst schnappen.

