The Elder Scrolls 6 - Release erst 2024, nur für PS5 und Xbox Scarlett?

Mit The Elder Scrolls 6 wird sich Bethesda noch eine ganze Weile Zeit lassen. Der Release dürfte demnach erst 2024 erfolgen, wenn man dem bisherigen Releaserhythmus des Studios Glauben schenkt. Damit wäre eine Veröffentlichung für PS5 und Xbox Scarlett äußerst wahrscheinlich.

Mit der Ankündigung von The Elder Scrolls 6 konnte Publisher Bethesda sicherlich die Herzen aller langjährigen Fans zurückerobern, doch der Release ist noch eine ganze Weile entfernt. Das bestätigte das Unternehmen erneut in einem aktuellen Interview mit den Kollegen von GameSpot.

Wer eine ungefähr Einschätzung des Releasetermins haben möchte, solle einfach den bisherigen Rhythmus der Bethesda Game Studios genauer anschauen. Demnach liegen durchschnittlich drei Jahre zwischen den größerem Titeln. Mit dem in zwei Wochen erscheinenden Fallout 76 und dem ebenfalls angekündigten Starfield im vermuteten 2021 wäre für The Elder Scrolls 6 das Jahr 2024 am wahrscheinlichsten.

The Elder Scrolls 6 Region ist bereits bekannt, sagt Bethesda

Viele Jahre bis zum Release

Man muss nicht sonderlich viel nachdenken, um zu schlussfolgern, dass The Elder Scrolls 6 mit größter Voraussicht für PlayStation 5 und Xbox Scarlett erscheinen wird. Eine hochoffizielle Bestätigung steht zwar noch aus, allerdings wurde dies bereits vor einiger Zeit schon mal angedeutet:

"[The Elder Scrolls 6] ist groß und ehrgeizig, aber... das Wichtigste ist, dass die Zeit zwischen Produkten, die du von Bethesda Game Studios erhältst, nicht anders ist als in der Vergangenheit, nur weil wir über zwei weitere Spiele nach Fallout 76 gesprochen haben. Ich bemühe mich wirklich sehr, die Erwartungen der Menschen zu erfüllen. Es ist nicht so, dass Fallout 76 in diesem Jahr, Starfield nächstes Jahr und dann TES 6 im Jahr darauf erscheinen wird."

