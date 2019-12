Disney Plus - The Mandalorian - Neues Baby Yoda-Merchandise von Hasbro für 2020 angekündigt

© Hasbro/Disney Plus - „The Mandalorian“

© Hasbro/Disney Plus - „The Mandalorian“

Der Wahn um Baby Yoda will kein Ende nehmen. Nach ersten Fanartikeln bringt Hasbro nun eine eigene Reihe Plüschtiere für 2020 auf den Markt.

Der Hype um Baby Yoda geht weiter. Obwohl in Deutschland noch keine einzige Folge von „The Mandalorian“ gelaufen ist, hat Baby Yoda auch in unserem Land die Herzen der Fans erobert. Pünktlich zu Weihnachten interessiert die Fans vor allem eine Frage: Wann erscheint das erste Merchandise zum niedlichen Alien? Neben Mattel hat jetzt auch Spielzeughersteller Hasbro in den USA eine ganze Reihe von unterschiedlichen Baby Yoda-Plüschtieren zum Vorbestellen online gestellt.

Die Sims 4 Baby Yoda kann jetzt als Statue gekauft werden

Merchandise-Wahn

Hasbro springt auf den Zug des Baby Yoda-Wahns auf und will für 2020 eine Kollektion von Merchandise-Figuren verkaufen. Dabei will sich der Hersteller nicht beschränken und veröffentlicht gleich vier verschiedene Versionen des süßen Aliens, das offiziell nur mit „The Child“ betitelt wird. Zwar werden die Kuscheltiere und Figuren erst im Mai 2020 auf den Markt kommen, vorbestellen kann man sie trotzdem schon. Wir haben die Baby Yoda-Versionen für euch im Überblick:

Star Wars The Bounty Collection, The Child 5cm Collectible Toy - $15.99

Die erste Wahl habt ihr direkt zwischen sechs verschiedenen, 5 Zentimeter großen (oder kleinen) Figuren aus der Bounty-Kollektion, welche ihr im Doppelpack für 15,99 US-Dollar oder einzeln für 8 Dollar bekommen könnt. Die Beschreibung des Produkts ist fast so niedlich wie die Figur selbst: „Er mag vielleicht wie ein Baby Yoda aussehen, aber diese 50-jährige, niedliche Kreatur nennt man The Child und sie ist süß, wissensbegierig, hungrig, schläfrig, macht-sensitiv und das wahrscheinlich gesuchteste Wesen der Galaxie.“ Vorbestellen kann man jetzt, versendet werden die Figuren ab dem 25. Mai 2020.

© Hasbro

Star Wars: The Black Series The Child - 4,5cm Figur - $9.99

Diese kleine, offizielle Black Series-Figur ist unmöglich klein. Mit der Figur kommt eine Knochenbrühe-Schale, ein Sorgan-Frosch und ein Spielzeugknüppel. Versendet wird sie ab dem 4. Mai 2020.

© Hasbro

Star Wars The Child- Sprechendes Plüschtier - $24.99

Dieses 20 Zentimeter großes Kuscheltier kann sprechen. Nun ja, es macht viel mehr Sounds, denn Baby Yoda spricht in „The Mandalorian“ nicht wirklich. Auch diese Figur kommt mit einer Knochenbrühe-Schale, einem Sorgan-Frosch und einem Spielzeugknüppel. Das Plüschtier ist ab dem 28. Mai 2020 verfügbar.

© Hasbro

Star Wars The Child - 16,5cm Figur - $19.99

Wenn ihr aufstellbare Figuren liebt, aber etwas Größeres präferiert, dann empfehlen wir euch die 16,5 Zentimeter große Figur. Zur Niedlichkeit kommt die Funktion hinzu, dass sich die Glieder und Kopf der Figur inidividuell bewegen lassen. Erhätlich und versendet wird die Figur ab dem 11. Mai 2020.

© Hasbro

Wenn ihr eine der Figuren vorbestellen wollt, könnt ihr das im US-amerikanischen Hasbro-Shop unter diesem Link tun. Ob und wann das Merchandise in Deutschland verfügbar sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt.