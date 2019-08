Disney Plus - Erste Verhandlungen: Obi Wan Kenobi-Serie mit Ewan McGregor in Planung

Nach langjährigen Gerüchten könnte es nun endlich Wirklichkeit werden: Erste Verhandlungen für eine Obi Wan Kenobi-Serie mit Ewan McGregor sollen bereits abgeschlossen sein.

Selten haben sich Fans eines Franchise die Rückkehr eines Schauspielers so sehr gewünscht, wie es bei Ewan McGregor in seiner Rolle als Obi Wan Kenobi der Fall ist. Jährlich gab es immer wieder Gerüchte über einen Kenobi-Film, was jedoch nie Wirklichkeit wurde. Jetzt gibt es einen ersten Hoffnungsschimmer: Disney soll momentan in den ersten Verhandlungen für eine Disney Plus-Serie sein, in der Ewan McGregor als Obi Wan Kenobi zurückkehren könnte.

Erste Verhandlungen bereits begonnen

Obwohl Alec Guinness die Rolle des Obi Wan Kenobi in „Krieg der Sterne“ zu einer der größten Ikonen der Filmgeschichte machte, ist es Ewan McGregor, der für viele der einzig wahre Jedilehrer Kenobi ist. Zwar wurde die zweite Trilogie von George Lucas von vielen Fans und Kritikern zerrissen, jedoch sind sich die meisten Zuschauer einig, dass McGregor mit der Darstellung von Obi Wan Kenobi eine ausgezeichnete Leitstung erbrachte.

Nach langjährigen Gerüchten über einen Obi Wan Kenobi-Film mit McGregor in der Hauptrolle, könnte der Wunsch vieler Fans nun endlich zur Realität werden. Laut Variety sollen bereits erste Verhandlungen bei Disney für eine Serie abgeschlossen sein, die in naher Zukunft auf dem neuen Streaming-Dienst Disney Plus laufen soll.

Neben „The Mandalorian“ und der angekündigten „Rogue One“ Spin-Off-Serie zu Cassian Andor, wäre das Obi Wan-Projekt die dritte Serie des Streaming-Dienstes im Star Wars-Universum. Gerüchten zufolge gab es bereits Pläne für einen Film, der jedoch auf Grund des Flops von „Solo - A Star Wars Story“ auf Eis gelegt wurde.

Freut ihr euch auf die Obi Wan Kenobi-Serie? Welche Schauspieler aus den alten Trilogien würdet ihr gerne in den Serien auftauchen sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!