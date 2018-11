Diablo III: Eternal Collection - Besondere amiibo zum Diablo-Franchise erscheint im Dezember

Blizzard sorgt mit der Diablo III: Eternal Collection auf Nintendo Switch ab heute für wohlige Wärme an den kalten Herbsttagen. Wie Nintendo und Blizzard Entertainment nun bekannt geben, wird es ab Dezember eine ganz besondere amiibo-Figur zum Spiel geben.

Wer jetzt darauf gehofft hatte, seine amiibo-Sammlung um Diablo oder Tyrael zu erweitern, könnte enttäuscht werden. Stattdessen könnt ihr euch ab dem kommenden Monat den Schatzgoblin nach Hause holen.

Der Schatzgoblin-amiibo soll im Dezember erscheinen. Einen konkreten Preis oder Termin nennt Blizzard noch nicht. Im entsprechenden Tweet heißt es, dass ihr die Figur verwenden könnt, um euer eigenes Portal zu ungeahnten Reichtümern aufzurufen. Ansehnlich ist der rote Teufel samt Goldsack jedoch allemal.

Where there are goblins, there is treasure to be found! Summon your own portal to untold riches with the exclusive #DiabloSwitch Loot Goblin amiibo – available Dec 2018! pic.twitter.com/jLe4vMmkcH