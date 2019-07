Death Stranding - Soll ein Statement sein, das die Gaming-Branche voranbringt

Mastermind Hideo Kojima beschert uns mit „Death Stranding“ ein ambitioniertes Open-World-Spektakel, das anders ist als alles, was wir bisher kennen. So soll es laut Schauspieler Troy Baker ein Statement für die Gaming-Branche und damit weitaus mehr als ein einfaches Videospiel sein.

Wenn Hideo Kojima ein Spiel entwickelt, dann erwartet uns nicht nur ein beeindruckendes Resultat, sein Name trägt außerdem stark dazu bei, dass sich der Titel verkauft. Death Stranding ist dabei das neueste Projekt des Metal Gear Solid-Schöpfers, das im Herbst erscheinen soll und bereits so einiges verspricht. So soll es nicht bloß ein Spiel werden, sondern ein Statement für die gesamte Videospiel-Branche.

Mehr als nur ein Game, ein Statement!

Zumindest behauptet dies Synchronsprecher und Schauspieler Troy Baker (The Last of Us), der in „Death Stranding“ den Charakter Higgs verkörpert. Auf der Manchester Comic-Con ließ er Folgendes verlauten:

“Es wird definitiv ein Statement sein. Wenn man auch nur etwas über Kojima weiß, dann, dass er keine “Spiele” kreiert. Er ist ein fantastischer Weltenerschaffer. Er versucht das Medium voranzubringen und nicht bloß Spiele zu verkaufen.”

Troy Baker hält viel von Hideo Kojima, das wird in seinen Äußerungen klar. Neben Baker hat „Death Stranding“ eine Vielzahl weiterer Schauspielgrößen vorzuweisen, wie Norman Reedus von The Walking Dead, jedoch sei der Cast laut Baker nicht das Entscheidende, das dem Spiel die notwendige Größe verleiht. Gerade im Hinblick auf die Verkäufe meint Baker:

“Dies wird ein Spiel, das sich durch Namen verkauft, und damit meine ich nicht Norman Reedus, Mads Mikkelsen und ganz bestimmt nicht Troy Baker. Der Name, der dieses Spiel verkauft, wird Kojima lauten.”

Troy Baker ist nicht nur in „Death Stranding“ involviert, sondern ebenso in The Last of Us 2. Zum kommenden Naughty Dog-Projekt, in dem er Joel verkörpert, äußerte er sich ebenfalls vor Kurzem und behauptet, dass es sich dabei um das ambitionierteste Spiel des Studios handelt.