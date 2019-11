Death Stranding - Guide: Wie ihr das Kraftskelett bekommt und es aufrüsten könnt

Das Kraftskelett kann sehr schnell euer bester Freund werden. Mit der Gehhilfe werdet ihr praktisch zu Superman und könnt mehrere Hundert Kilo an Fracht tragen. Wir sagen euch, wo ihr das Gadget bekommt.

Es gibt hunderte Pakete, die in Death Stranding ausgeliefert werden sollen und nur einen Mann, der dazu bereit ist. Das geht an die Substanz, aber zum Glück erweist sich eine Erfindung als euer bester Freund und unterstützt euch tatkräftig.

Wo bekommt ihr das Kraftskelett?

Die Rede ist vom Kraftskelett. Dieses Exoskelett unterstützt eure Beine, sodass ihr umso mehr Gewicht tragen könnt. Wenn ihr erstmal dieses Kraftskelett bekommen habt, wollt ihr es sicher nicht mehr missen. Doch wie bekommt ihr es?

Ihr müsst in der Handlung vorankommen, um mit dem Kraftskelett belohnt zu werden. Nachdem ihr euch durch das Anfangsgebiet durchgeschlagen habt und die große, zentrale Karte erreicht, werdet ihr beauftragt, eine Reihe von Preppern aufzusuchen.

Einer dieser Prepper ist der Ingenieur. Sobald ihr ihn ans chirale Netzwerk angeschlossen habt, schenkt er euch das Kraftskelett.

Vergesst nicht, es herzustellen und auszurüsten. Erst dann ist es aktiv. Wie die Vehikel besitzt auch das Kraftskelett einen Akku. Achtet also darauf, dass euch der Saft nicht ausgeht. Sobald das Kraftskelett aktiv ist, könnt ihr sofort mehr Fracht bei euch tragen.

Aufrüsten für noch mehr Power

Das Kraftskelett lässt sich aufrüsten. Anfangs steht euch das Exoskelett auf Level 1 zur Verfügung, lässt sich aber bis Level 3 verstärken.

Dazu müsst ihr die Verbindungsstufe mit dem Ingenieur erhöhen. Sammelt also fleißig die verlorene Fracht in der Spielwelt ein, die an ihn adressiert ist und führt Aufträge für ihn aus.

Sobald die Verbindungsstufe drei Sterne erreicht, schaltet ihr Level 2 des Kraftskeletts frei. Füllt ihr die Verbindungsstufe sogar auf vier Sterne (was nicht sehr lange dauert und nach rund sieben Aufträgen schon erreicht ist) werdet ihr mit dem Kraftskelett auf Level 3 belohnt.

Mit dem komplett aufgelevelten Kraftskelett auf Level 3 seid ihr in der Lage 300 Kilogramm an Fracht zu stemmen. Nur ob Sam dabei auch das Gleichgewicht halten kann, ist eine andere Frage.