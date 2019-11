Death Stranding - An eurem Geburtstag gibt es eine Überraschung

Was passiert, wenn ihr „Death Stranding“ an eurem Geburtstag spielt? Hideo Kojima hat sich eine kleine Überraschung ausgedacht.

In Death Stranding müsst ihr ganz am Anfang euren Geburtstag angeben. Im Spiel fungiert dieser Tag dann als Geburtstag von Sam und wenn ihr an genau diesem Tag Death Stranding spielen solltet, dann gibt es für euch bzw. für Sam eine kleine Überraschung.

Im folgenden handelt es sich um Spoiler für „Death Stranding“.

Happy Birthday, Sam!

Die Überraschung ist ein Geburtstagskuchen. Das kleine Easteregg steht im privaten Raum für euch bereit und wartet nur darauf von euch verputzt zu werden. Na ja, wirklich interagieren könnt ihr mit dem Kuchen nicht, aber bewegt sich Sam im Raum umher oder führt sonstige Aktionen aus, dann könnt ihr feststellen, dass nach und nach einige Stücke des Kuchens verschwinden.

© Kojima Productions

© Kojima Productions

Zudem erhält Sam E-Mails mit Glückwünschen und zusätzliche Likes für seinen Ehrentag.

Spielt ihr „Death Stranding an jedem anderen Tag befinden sich auf dem Tisch im privaten Raum anstelle des Kuchens einige Monster-Dosen oder andere Getränke.

Mit dem Datum flunkern

Ihr müsst „Death Stranding“ gar nicht an eurem richtigen Geburtstag spielen, um das Easteregg zu triggern. Das Datum, dass ihr am Anfang eingebt, kann jedes x-beliebige Datum sein. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, die interne Uhr der PlayStation 4-Konsole zu verstellen.