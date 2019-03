Dead Space - Macher würde gerne neuen Teil produzieren

Wird „Dead Space 4“ oder ein Reboot zum Franchise irgendwann in Entwicklung gehen? Wenn es nach dem Produzenten Glen Schofield geht, dürfte Electronic Arts einen neuen Teil durchwinken.

Wer hätte nicht gerne einen neuen Ableger zu Dead Space oder zumindest einen geistigen Nachfolger? Nicht nur die Fans des Horrorspektakels hegen diesen Wunsch, bei dem Schöpfer Glen Schofield sieht es recht ähnlich aus.

Sequel zu Dead Space

Via Tha Game Informer Show kam nun ans Tageslicht, dass Schofield gerne ein Sequel produzieren würde. Er hätte zwar an vielen Spielen gearbeitet, doch er möchte zurückkehren zum Sci-Fi-Survival-Horror. Er würde es gleichermaßen lieben und befürworten, wenn er eines Tages wieder an solch einen Titel arbeiten könnte.

Aber was für eine Sorte Sequel wäre das? Schofield hat eine ziemlich genaue Vorstellung. Solch ein Sequel würde seiner Vorstellung nach nicht allzu sehr an die Inhalte und Lore von Dead Space 2 oder Dead Space 3 anknüpfen. Seine Begründung lautet, dass die Dinge einfach zu komplex an dieser Stelle werden.

Ein „Dead Space 4“ müsste jedoch einen Koop- oder Multiplayer-Modus beinhalten, da ein Singleplayer-Spiel einfach nicht mehr zur Firmenpolitik von Electronic Arts passe, die alles mehr in Richtung Games-as-a-Service verschieben.

Dead Space 3 Visceral Games würde gerne vierten Teil entwickeln

Neues Sci-Fi-Projekt bestätigt

Schofield hat an dieser Stelle zudem bestätigt, dass er - was auch immer das nächste Projekt wird - auf jeden Fall an einem Sci-Fi- und "dark"-Projekt arbeiten werde. Es sei am ehesten zu vergleichen mit Alien oder sogar Mass Effect - nur eben sehr viel dunkler angehaucht.

Das klingt doch schon einmal recht vielversprechend. Hier könnt ihr euch das vollständige Video ansehen. Nun bleibt es nur noch abzuwarten, bis das dunkle Sci-Fi-Projekt enthüllt wird. Wir sind gespannt!

Was meint ihr, wird es ein „Dead Space 4“ oder gar ein Reboot zu Dead Space? Womöglich wird es jedoch ein ganz neues Franchise? Schreibt eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.