Dead by Daylight - Switch-Case im Spiel-Design ab sofort erhältlich

Erst kürzlich hat es der Horror-Titel „Dead by Daylight“ auf die Nintendo Switch geschafft. Nun gibt es sogar die passenden Konsolenhüllen zum Spiel.

Um seine Nintendo Switch in das passende Gewand zu stecken, stehen jetzt „Dead by Daylight“-Hüllen für die Hybridkonsole zur Verfügung. Das Design orientiert sich dabei an dem herkömmlichen Titel-Motiv.

Dead by Daylight für die Switch kaufen!*

Dead by Daylight für Switch

Nach einem eher holprigen Start für die Switch-Version von Dead by Daylight, haben mehrfache Updates wohl inzwischen die gröbsten Schwierigkeiten behoben. Dafür gibt es nun zwei Case-Exemplare für Nintendos Hybridkonsole, die ihr euch im spieleigenen Shop besorgen könnt.

Solltet ihr mehr über die Switch-Version des asymmetrischen Horrorspiels erfahren wollen, könnt ihr unseren Test zum Game hier durchlesen:

Dead by Daylight Das halten wir von der Nintendo Switch-Version

Was haltet ihr von den Hüllen oder gar von der Switch-Version von „Dead by Daylight“? Teilt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in den Kommentaren mit.

Dead by Daylight Das erwartet euch beim Withering Blight-Event

© Behaviour Interactive / Nintendo

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.