Dead by Daylight - Das neue Kapitel und das dazugehörige Update sind ab sofort verfügbar!

Der neue kostenpflichtige DLC, inklusive neuer Killerin, Überlebenden und Karte, für den asymmetrischen Horrortitel „Dead by Daylight“ steht nun für PC, Xbox One und PS4 zum Download zur Verfügung. Außerdem modifiziert das dazugehörige, kostenlose Update einige beliebte Perks. Wir geben euch den perfekten Überblick!

Mit dem neuesten Kapitel „Demise of the Faithful“ erhält Dead by Daylight seine älteste Killerin, die einst wunderschöne babylonische Hohepriesterin mit dem unheilverkündenden Namen Die Seuche. Dazu kommt die neue ehrgeizige Überlebende Jane Romero, die als erfolgreiche Moderatorin in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten wollte. Der Tempel der Reinigung ist der Name der neuen Map, die eine abgeänderte Version des Roten Waldes darstellt.

Alles über die neuen Inhalte und Fähigkeiten, die die neuen Charaktere mit sich bringen, könnt ihr im Video unterhalb dieser Meldung ansehen oder hier noch einmal zusammengefasst nachlesen:

Dead by Daylight Der Trailer zur neuen Killerin The Plague ist da!

Das Update 2.6.0

Jedes neue Kapitel bringt außerdem ein größeres kostenloses Update mit sich, das diesmal neben klassischen Bug-Fixes und kleineren Veränderungen im Gameplay, deutliche Anpassungen beliebter Perks enthält.

Gameplay

Es wurde ein neues Event für perkbasierte Betäubungen im Wert von 500 Blutpunkten hinzugefügt.

Die Zeit, bevor ein Spieler einen anderen Spieler heilen kann, der sich kurz zuvor bewegt hat, kann nun verkürzt werden. Dies sollte es Spielern ermöglichen, eine kürzlich abgebrochene Heilung, schneller als zuvor zu heilen.

Überlebende, die Schließfächer betreten, haben jetzt den Blindheit-Statuseffekt.

Die Intensität des Terror-Radius wird jetzt basierend auf der vertikalen Entfernung (zusätzlich zur horizontalen Entfernung) skaliert.

Killer-Peks

Barbecue and Chili: Auras werden nun für alle Stufen innerhalb von 40 Metern angezeigt, statt 52/46/40 Meter.

Metern angezeigt, statt Meter. Pirscher: Die Aura wurde von 16/24/36 Metern auf 20/28/36 Meter erhöht.

Metern auf Meter erhöht. Verstört: Alle Stufen erhalten 100 % Bonusblutpunkte.

% Bonusblutpunkte. Einheizen: Jede Stufe gewährt einen stapelbaren Aktionsgeschwindigkeitsbonus von 3/3,5/4 %.

%. Totem: Aufgezehrte Hoffnung: Der Perk gewährt 3/4/5 % Geschwindigkeits-Boost mit 2 Tokens, den Exposed-Status mit 3 Tokens, und Kills bei 5 Tokens.

% Geschwindigkeits-Boost mit Tokens, den Exposed-Status mit Tokens, und Kills bei Tokens. Totem: Ruin: Alle Stufen betreffen alle Überlebenden und verhängen 3/4/5 % Rückgang bei einem guten Fähigkeitencheck.

% Rückgang bei einem guten Fähigkeitencheck. Totem: Nervenkitzel der Jagd: Alle Stufen gewähren 10 % Bonus Jagd-Blutpunkte pro verbleibendem Totem. Die Zerstörungsgeschwindigkeiten sind gleich.

% Bonus Jagd-Blutpunkte pro verbleibendem Totem. Die Zerstörungsgeschwindigkeiten sind gleich. Eiserner Griff: Die Auswirkungen des Überlebenskampfes werden in allen Stufen um 75 % verringert. Die Zeit, in der Überlebende kämpfen müssen, ändert sich nicht ( 4/8/12 %).

% verringert. Die Zeit, in der Überlebende kämpfen müssen, ändert sich nicht ( %). Beobachten und Zuschlagen: Die Sichtweiten-Werte sind um 3/5/10 anstatt leicht/mäßig/beträchtlich erhöht. Außerdem wurde der Terrorradius-Wert vereinfacht, sodass jede Stufe den Terror Radius um den gleichen Wert ändert ( 8 Meter statt 6/7/8 )

anstatt leicht/mäßig/beträchtlich erhöht. Außerdem wurde der Terrorradius-Wert vereinfacht, sodass jede Stufe den Terror Radius um den gleichen Wert ändert ( Meter statt ) Spione des Schattens :Es wurden 5 Sekunden Abklingzeit hinzugefügt, wenn der Bonus ausgelöst wird. Die Aktivierungsreichweite wurde von 32/40/48 Metern auf 20/28/36 Meter verringert.

Sekunden Abklingzeit hinzugefügt, wenn der Bonus ausgelöst wird. Die Aktivierungsreichweite wurde von Metern auf Meter verringert. Thanatophobia: Stufen werden mit einer Rate von 3/3,5/4% bis zu einem Maximum von 12/14/16% erhöht.

Überlebenden-Perks