Dead by Daylight - Bloodhunt-Event: Sichert euch für kurze Zeit doppelte Blutpunkte!

Es ist mal wieder soweit: Bei „Dead by Daylight“ findet derzeit die Bloodhunt statt, bei der ihr für kurze Zeit die doppelte Ladung Blutpunkte abräumen könnt – startet also zeitnah euer Game!

Seit gestern ist sowohl für die Konsolen- als auch PC-Spieler von Dead by Daylight die Bloodhunt live gegangen. Bei dem kurzen Event handelt es sich um eine Möglichkeit, die doppelte Menge Blutpunkte abzuräumen. Ihr müsst allerdings schnell sein, denn die Bloodhunt ist nicht lange aktiv.

Bloodhunt bei Dead by Daylight

Der asymmetrische Horrortitel ermöglicht euch seit dem gestrigen Abend bis zum 6. Januar um 17 Uhr an der Blut-Hatz teilzunehmen und zahlreiche Bloodpoints abzuräumen. Dafür begebt ihr euch einfach in eine Partie „Dead by Daylight“ und erhaltet am Ende der Runde statt der üblichen Anzahl Blutpunkte die zweifache Menge.

Die Blutpunkte könnt ihr dann in das Blutnetz eurer Charaktere, egal ob Killer oder Überlebender, investieren, um sie mit den gewünschten Perks, Items, Add-ons und Opfergaben zu bestücken. Gerade für Neueinsteiger lohnt sich das aktuelle Mini-Event deshalb, um Survivor und Killer schneller leveln zu können.

Am besten ihr stattet euren Charakter dafür in jeder Runde mit einem weiteren Talent oder einer Opfergabe aus, die die Menge der Bloodpoints zusätzlich steigert.

