DC - Watchmen-Serie erhält endlich Starttermin und erstes Poster

„In einer alternativen Geschichte, in der maskierte Ordnungshüter als Verbrecher behandelt werden, vereint WATCHMEN vom ausführenden Produzenten Damon Lindelof (Emmy®-Gewinner für "Lost"; HBO's "The Leftovers") die Nostalgie des ursprünglichen bahnbrechenden gleichnamigen Grafikromans und versucht gleichzeitig, neue Wege zu gehen.“

Demnach dürfen Freunde der „Watchmen“ bereits am 20. Oktober dieses Jahres in den Genuss der Superheldengruppe kommen. Das dazugehörige Poster findet ihr unter diesem Beitrag verlinkt. Inhaltlich wird die Serie nach der Handlung der Comics aus den Jahren 1986 bis 1987 ansetzen und diese fortsetzen. Mit dem gleichnamigen Film von Regisseur Snyder wird die Serie jedoch nichts zu tun haben. Die offizielle Synopsis der Serie lautet wie folgt:

Die „Watchmen“-Serie macht sich endlich bemerkbar: HBO veröffentlicht das erste Poster zur Show und nennt uns dazu noch einen konkreten Starttermin, der nicht allzu weit in der Zukunft liegt.

