Days Gone - Goldstatus für PlayStation 4 erreicht: Pünktlichem Release dürfte nichts im Wege stehen

Wie das Entwicklerstudio Sony Interactive Entertainment Bend Studio vor kurzem via Twitter bekannt gegeben hat, hat der PlayStation 4-exklusive Titel Days Gone den Goldstatus erreicht. Damit dürfte einer pünktlichen Veröffentlichung am 26. April im Grunde nichts mehr im Wege stehen.

Our team has done it! #DaysGone has gone gold.



It's been quite the ride and we can't wait for you experience our game on April 26. pic.twitter.com/xnD5VTnbew