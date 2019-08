Cyberpunk 2077 - Zusammenschnitt der gamescom-Demo jetzt als Deep-Dive-Video online!

Im Rahmen der gamescom 2019 präsentierte CD Project RED vor Ort zahlreiche Spielszenen aus dem kommenden RPG „Cyberpunk 2077“. In einem Stream machten sie das Material nun für alle zugänglich.

Während der gamescom 2019 hatten die Aussteller die Möglichkeit, der Presse und den Besuchern ihre Arbeit und Werke zu präsentieren. CD Project RED war mit Cyberpunk 2077 vertreten und kündigte danach einen großen Stream an, um das dort gezeigte, bisher unter Verschluss gehaltene Material für alle zugänglich zu machen.

Es dreht sich hierbei um 15 Minuten noch nie öffentlich gezeigtes Gameplay aus dem Science-Fiction-Rollenspiel sowie Interviews mit den Entwicklern. Thematisiert wurde das Design, die Gangs, Einzelheiten zu den Spielstilen und Informationen über den Pacifica-Distrikt von Night City.

Ein gefährlicher Ort und nahezu unendliche Möglichkeiten

Für das Spiel wird natürlich ein Charakter benötigt. Die Möglichkeiten bei der Charaktererstellung sind schier unendlich. Als Erstes gilt es sich eine von drei Klassen auszusuchen. Diese ist für das Gameplay entscheidend, denn jede bringt verschiedene Skills und einen anderen Start in die Geschichte mit sich.

Während des Interviews gaben die Entwickler an, dass es ihnen vor allem wichtig war, alle sechs Distrikte im Spiel so unterschiedlich wie möglich zu machen, ohne dass es unwirklich wirkt. In der Geschichte von „Cyberpunk 2077“ sollte der Pacifica-Distrikt das Herz von Night City werden – eine Touristenattraktion. Am Ende entwickelte sich die Gegend zu einem sehr gefährlichen Ort und zum Zuhause von verschiedenen Gangs. Kein Ort, um dort spazieren zu gehen, doch der erste Anlaufpunkt, wenn es darum geht, sich mit bestimmten Sachen einzudecken.

© CD Projekt RED

Jede Entscheidung wirkt sich auf das Spiel aus

Wie ihr das Spiel spielt, bleibt euch frei überlassen. Wenn ihr lieber ruhig und aus dem Verborgenen heraus agiert, wird euch das ermöglicht. Hacken ist für die Spieler kein Problem und oft notwendig. So gut wie alles ist durch ein Netzwerk verbunden. Das eröffnet viele Möglichkeiten und der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, doch der Spieler muss aufpassen, nicht von NetWatch erwischt zu werden. Eure Waffen runden die Vielfältigkeit des Spiels ab, denn ihr könnt sie nicht nur nach eurem Geschmack designen, jede Menge zusätzliche Modifikationen sind möglich.

Während des Interviews betonten die Entwickler, dass sich jede Entscheidung, die ihr im Spiel trefft, auf den gesamten Spielverlauf und eure Beziehungen auswirkt. Das Haushalten mit eurem Geld spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, denn wie im echten Leben auch, könnt ihr euch nur das gönnen, was ihr euch auch leisten könnt.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Was haltet ihr bisher vom Spiel? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.