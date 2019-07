Cyberpunk 2077 - Sind noch weitere Hollywoodstars involviert?

Wie wir bereits wissen, nimmt Hollywoodstar Keanu Reeves im kommenden Sci-Fi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ eine zentrale Rolle ein. In einem neuen Interview sprachen die Macher jetzt über die Rolle von Keanu, der möglicherweise nicht der einzige Star in dem Rollenspiel sein könnte.

Mit der Vorstellung von Keanu Reeves in seiner Rolle als Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 gewann CD Projekt RED in den Augen vieler die E3 2019. Wie aus einem neuen Interview hervorgeht, könnte Keanu allerdings nicht der einzige Hollywoodstar sein, der im Spiel einen Auftritt feiert.

Cyberpunk 2077: Mehr als nur Keanu?

In einem Interview mit VideoGameChroncile sprach Alvin Liu von CD Projekt RED über „Cyberpunk 2077“ und den atemberaubenden Auftritt von Hollywoodstar Keanu Reeves, von dem nahezu jeder beim Entwicklerstudio spätestens seit „Matrix“ ein großer Fan ist. Nachdem Liu über die Rolle von Schauspielern in Videospielen zu sprechen kam, wurde er nach weiteren Überraschungen in Form von Hollywoodstars gefragt, auf die wir uns in „Cyberpunk 2077“ freuen könnten und zeigte sich sichtlich überrascht:

„Ähm… Das kann ich nicht kommentieren. Ihr müsst abwarten und es selbst herausfinden.“

Das könnte darauf hindeuten, dass der kanadische Schauspieler nicht der einzige Star ist, den ihr in „Cyberpunk 2077“ zu Gesicht bekommt. Für CD Projekt RED macht die Zusammenarbeit mit Stars durchaus Sinn, wenn sie in dem Spiel entsprechend funktionieren.

Ob sich weitere Stars in Night City tummeln und falls ja, welche, erfahren wir also vermutlich erst am 16. April 2020, denn dann erscheint „Cyberpunk 2077“ für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Welche Schauspieler oder Stars würdet ihr gerne in dem Sci-Fi-Rollenspiel sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.