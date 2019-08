Cyberpunk 2077 - Das sind die Bedingungen für den Multiplayer-Modus

Wer dachte, dass ein Multiplayer-Modus für „Cyberpunk 2077“ keine Option ist, wird nun eines Besseren belehrt. Tatsächlich arbeitet ein Team von CD Projekt RED an der Ausarbeitung eines solchen Spielbestandteils - allerdings nicht um jeden Preis.

Unser Interview mit Philipp Weber, Senior Quest Designer bei CD Projekt RED, über Cyberpunk 2077 hat uns einige neue Erkenntnisse über das kommende Sci-Fi-Abenteuer gebracht. Unter anderem die frohe Botschaft, dass ein Team des Entwicklerstudios an der Ausarbeitung möglicher Multiplayer-Komponenten arbeitet - und unter welcher Voraussetzung.

Research and Development

Diesen Namen trägt die Abteilung, die sich mit der Entwicklung möglicher Mehrspieler-Modi beschäftigt. Allerdings würden diese ohnehin nicht mit Release in „Cyberpunk 2077“ Einzug halten, sondern erst nachträglich ins Spiel finden.

„Es wäre extrem gut, wenn wir einen Multiplayer später hinzufügen können, aber wir erzwingen auch nichts, weil wir gerade sagen: Cyberpunk 2077 – wenn es rauskommt – ist ein volles Singleplayer-Rollenspiel ohne irgendwelche Kompromisse.“

Der Fokus und die Bedingung für die Umsetzung eines Mehrspieler-Modus liegen schließlich im Wesentlichen auf der Qualität. Sollte es demnach nicht gelingen, etwas sinnvollen und qualitativ Wertvolles zu entwerfen, würde man eher gänzlich davon absehen, um die Wertigkeit des Spiels nicht zu gefährden.

Cyberpunk 2077 Ciris Erscheinen in Night City ist nicht allzu unwahrscheinlich

Ein Team unter Erfolgsdruck

Mit dem Erfolg der CD Projekt-Titel, insbesondere mit The Witcher 3: Wild Hunt, sehen sich die Entwickler nun natürlich in der Verantwortung die Qualität in den kommenden Spielen aufrecht zu erhalten. So ist es kaum verwunderlich, dass man auf die Umsetzung unausgereifter Ideen eher verzichten würde, als den selbst gesetzten Standard einzubüßen.

So erklärt Philipp Weber anschließend, dass bei „Cyberpunk 2077“ nun ein ähnlicher Erfolgsdruck besteht wie er bei „The Witcher 3“ ebenso vorhanden war. Inzwischen könne man damit allerdings besser umgehen, da man viel aus vorangegangenen Situationen lernen konnte.

Ob dieser Lernprozess ebenfalls genügend Inspiration und qualitative Ideen für einen Multiplayer in „Cyberpunk 2077“ liefern könnte, wird die Zeit nach dem Release am 16. April 2020 liefern. Erst ab dann wird man sich der Entwicklung von zusätzlichem Content für das futuristische Rollenspiel vollends widmen.

Cyberpunk 2077 Bestätigt: Rollenspiel kommt mit New-Game-Plus-Modus