Cyberpunk 2077 - Entwicklung befindet sich nun in der finalen Phase

„Cyberpunk 2077“ sollte ursprünglich in diesem Jahr erscheinen, doch die Entwickler gaben dem Spiel und sich etwas mehr Zeit und verschoben den Release auf 2020. Jetzt ist es nicht mehr lang hin und CD Projekt bestätigte nun, dass sich der Titel in der finalen Entwicklungsstufe befindet.

Es gibt genug Spiele, die eindeutig zu früh und unausgereift auf den Markt kamen. Das möchte CD Projekt vermeiden und nahm sich deshalb etwas mehr Zeit für Cyberpunk 2077. Kürzlich hat das Studio nun die finale Phase der Entwicklung eingeläutet, das heißt, das Action-Rollenspiel des polnischen Studios steht bereits in den Startlöchern.

In einem Video, das wir unten für euch eingebunden haben, kündigt CD Projekt an, dass sich das Spiel von nun an in der internen und externen Testphase befindet und bereits auf Herz und Nieren geprüft wird. Der geplanten Veröffentlichung am 16. April 2020 scheint somit nichts im Wege zu stehen.

Erfolgreiches Jahr für CD Projekt RED

Für das Studio CD Projekt RED läuft es sehr gut, das verrät der Finanzbericht von 2019. Mit über 21 Millionen Euro Einnahmen durch Verkäufe steigerte der Entwickler seine Einnahmen um 38 Prozent zum Vorjahr. Das Ganze haben sie verschiedenen Projekten zu verdanken. The Witcher 3 für die Nintendo Switch, kam ebenfalls besonders gut bei den Fans an.

Dank des Erfolgs war das Studio nun außerdem dazu in der Lage, sich einen großen Bürokomplex in Warschau zu kaufen. Durch den neu hinzugewonnenen Platz hat CD Projekt RED nun viel Platz für kommende Projekte. Wie ist bisher euer Eindruck vom Spiel? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.

