Cyberpunk 2077 - Entwickler spricht über Treppen als wichtiges und schwer veränderliches Element im Spiel

Oft stehen die großen Dinge im Fokus: riesige Gebäude, die Protagonisten des Spiels oder die Feuerwaffen mit dem größten Knall. Im Interview mit einem Level Designer von „Cyberpunk 2077“ haben wir uns hingegen den kleineren Dingen gewidmet.

Während der gamescom 2019 haben wir uns mit Miles Tost, dem Senior Level Designer von Cyberpunk 2077, getroffen und ein wenig über die Entstehung der einzelnen Aspekte des Spiels gesprochen. Unerwarteterweise drehte sich unser Gespräch dann vor allem um Treppenstufen, die wichtiger sind, als man im ersten Moment meinen würde.

Wenige Zentimeter können alles verändern

Geht ihr in einem Videospiel Treppen hinauf, so ist das einfach ein Element der Umgebung, das zum Stadtbild dazugehört. Kaum jemand legt seinen Fokus auf die einzelnen Stufen, die es in verschiedensten Ausführungen gibt. Dabei sind sie so wichtig!

Schon in einem sehr frühen Stadium des Entwicklungsprozesses wird die Größe dieses Elements genau bedacht. Wird beispielsweise die Höhe einer einzelnen Stufe um wenige Zentimeter abgewandelt, verschiebt sich ebenso der Winkel der gesamten Treppe. Das ist nicht nur eine optische Veränderung, sondern auch ein Aspekt, der die einzelnen Charaktere beeinflusst.

NPC’s, die sich auf den Stufen niederlassen, haben eine exakte Sitzhöhe. Wird die Treppe nachträglich verändert, müssen auch die Figuren und ihre Haltung angepasst werden. Außerdem kann es sein, dass dann die anderen Elemente in der Umgebung nicht mehr nahtlos passen. Alles von Neuem und immer wieder zu formen ist bei häufigen Veränderungen eine Menge Arbeit.

Aus diesem Grund sind selbst so unscheinbare Dinge wie Treppenstufen in einem Videospiel von CD Projekt Red ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, dem viel Aufmerksamkeit geschenkt wird.