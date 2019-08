Cyberpunk 2077 - Bietet eine filmähnliche Erzählung für Erwachsene, scheut nicht vor sensiblen Themen zurück

Laut der Entwickler wird uns in „Cyberpunkt 2077“ eine filmähnliche Erzählung für Erwachsene erwarten, die nicht lediglich in schwarz-weiß gehalten ist und auch vor sensiblen Themen nicht zurückschrecken wird.

In den letzten Wochen haben die polnischen Entwickler von CD Projekt RED immer mehr Infos rund um ihr kommendes Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 bekannt gegeben. Dadurch können sich Spieler bereits ein kleines Bild davon ausmalen, was sie im April 2020 in Night City erwarten wird.

Ein ebenfalls interessantes Detail hat vor kurzem Lead Quest Designer Pawel Sasko innerhalb eines Interviews mit Polish Radio verraten.

Story richtet sich an Erwachsene

„Cyberpunk 2077“ werde eine ziemlich ausgereifte Geschichte bieten. Das Ziel der Entwickler war es eine filmähnliche Erzählung für Erwachsene zu erstellen, die sich mit Themen der heutigen Welt befasst. Außerdem betonte Sasko in dem Gespräch, dass sich das Team nicht scheut auch sensible Themen anzusprechen. Ganz im Gegenteil möchte man solche Themen sogar „kopfüber angehen“.

Außerdem wird man Dinge nicht nur Schwarz und Weiß angehen. Das führe dazu, dass Spieler für sich selbst denken und sogar die Moral von V in Frage stellen müssen, was wiederum die Moral des Spielers sei.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 16. April 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Während der diesjährigen gamescom in Köln wird das Rollenspiel von den Entwicklern ein weiteres Mal innerhalb einer Demo präsentiert. Wir dürfen uns entsprechend auf zahlreiche neue Details und Infos freuen, die uns ab der übernächsten Woche erreichen werden.

Möglicherweise werden wir dann weitere Puzzlestücke zu der Geschichte erhalten, zu der bislang noch nicht sonderlich viel bekannt ist.

