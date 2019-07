Cosplay - CD Projekt teilt Cosplay-Guide zu Cyberpunk 2077-Cosplays

Wenn ihr euch an einem eigenen Cosplay zu Cyberpunk 2077 wagen möchtet, dann solltet ihr folgende Meldung auf keinen Fall verpassen. CD Projekt hat jüngst über den offiziellen Twitter-Account von „Cyberpunk 2077“ diverse Hilfestellungen gegeben, die ihr bei der Konstruktion eurer Verkleidung verwenden könnt.

Allem voran haben sie sehr hochauflösende Screenshots von der weiblichen V, dem männlichen V, Royce, Placide, Jackie und Brigitte zur Verfügung gestellt. Diese Bilder zeigen die einzelnen Charaktere im Detail von allen Seiten und spiegeln somit alle Facetten der Charaktere visuell wider. Hier ist ein Beispiel von Royce:

© CD Projekt

Und hier seht ihr noch ein Beispiel von der weiblichen V. Ihre Jacke wird aus einer sehr nahen Perspektive gezeigt, sodass ihr alle Details erkennt und sie nachbasteln könnt:

© CD Projekt

Wenn ihr alle Bilder herunterladen möchtet, dann solltet ihr darauf achten, dass die einzelnen Pakete über 300 Megabyte groß sind. Hier könnt ihr sie direkt via Twitter downloaden:

Download detailed screenshots of the characters to help you with your cosplay:



V: https://t.co/TFJbWuZdg8

V: https://t.co/oPLK1btger

Royce: https://t.co/eGxAFPznP9

Placide: https://t.co/BZ6Ki4hVDt

Jackie: https://t.co/srEhTc8T9g

Brigitte: https://t.co/kVSauEbsFK