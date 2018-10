Capcom Beat 'em Up Bundle - Kostenloses Update für November angekündigt

Seit etwas über einem Monat ist das Capcom Beat 'em Up Bundle erhältlich, nächsten Monat erscheint ein kostenloses Update. Das bringt zwar keine zusätzlichen Spiele mit sich, sondern eine Reihe von Optionen, mit denen ihr das Spielerlebnis anpassen dürft.

Sieben Klassiker aus der Spielhalle und jede Menge Prügel sind im Capcom Beat 'em Up Bundle für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Steam zu finden. Das Bundle ist eure beste Gelegenheit, um Klassiker wie Final Fight oder Captain Commando zu spielen. Armored Warriors und Battle Circuit sind sogar erstmals auf einer Heimkonsole bzw. dem PC zu finden. Damit ihr länger Spaß an der Collection habt, wird nächsten Monat ein Update zu dem Bundle erscheinen, das kündigte man in einem Blogpost an.

Das Update wird es euch ermöglichen, verschiedene Grafikfilter, wie zum Beispiel einen Scanline-Effekt, hinzuzuschalten oder die Größe des Bildschirmausschnitts mit dem Gameplay anzupassen. Außerdem werdet ihr einstellen können, ob Mitspieler euch online im laufenden Spiel beitreten dürfen. Das Fehlen solcher Optionen haben wir in unserem Test zum Capcom Beat 'em Up Bundle kritisiert, Capcom scheint einiges an Feedback in dieser Hinsicht erhalten zu haben, weswegen das Update in Arbeit gegeben wurde.