Call of Duty: Modern Warfare - Von wegen Ninja: Feldaufrüstung Totenstille funktioniert nicht

Den Hobby-Assassinen werdet ihr vorerst in „Call of Duty: Modern Warfare“ wohl nicht zum Besten geben können. Es wurde ein Bug entdeckt, der die Feldaufrüstung Totenstille (Deadly Silence) betrifft. Trotz Aktivierung können euch die feindlichen Gegenspieler ganz normal hören. Infinity Ward meldet sich zu Wort.

Der Release von Call of Duty: Modern Warfare liegt nun schon einige Tage zurück, doch die Veröffentlichung lief nicht ganz ohne Probleme ab. In einigen Bereichen gibt es Schwierigkeiten wie die Ruckler im Singleplayer-Modus:

Zudem haben einige Spieler mit einem Bug zu kämpfen, der eine bestimmte Fähigkeit betrifft. Die Rede ist von der Feldaufrüstung Totenstille (Dead Silence). Diese Fähigkeit soll euch im Grunde in einen Ninja verwandeln, die bekanntermaßen auf leisen Sohlen daherkommen und ihre Feinde so aus dem Schatten heraus attackieren, während der überrumpelte Feind nicht weiß, wie ihm geschieht.

Elefantenninjas in CoD

Doch so ganz will diese Taktik in Modern Warfare nicht fruchten bei den Spielern, was aber nicht an ihnen liegt. Trotz dieser Fähigkeit stampfen die Spieler wie Elefanten durch die Gegend. Das Problem ist ein Bug, wodurch die Feinde trotzdem die jeweiligen Schritte vernehmen. Diese Fähigkeit ist dahinsichtlich im Moment also nutzlos.

Joe Cecot, Co-Director bei Infinity Ward, hat sich nun via Twitter zu dem Thema geäußert. Ganz offensichtlich sind sie bereits im Bilde, weshalb sie an einem Hotfix arbeiten. Wann dieser Fix erscheint, ist allerdings unbekannt.

We have. A fix is in the works but it’s a change that we can’t do instantly. It’s coming! — Joe Cecot (@JoeCecot) October 27, 2019

Bis es so weit ist, solltet ihr lieber auf dieses Special verzichten und eure Strategie überdenken. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn sich an der Ninjafront etwas tut.

