Call of Duty: Modern Warfare - Was alle Sonder-Editionen wie die Dark Edition enthalten

„Call of Duty: Modern Warfare“ steht bald in den Startlöchern und erscheint in verschiedenen Ausführungen. Mit welcher Edition wollt ihr euch ins Gefecht stürzen?

Diesen Herbst geht die Shooter-Action von Call of Duty in die nächste Runde. Das Remake von Call of Duty: Modern Warfare wartet ab dem 25. Oktober 2019 auf euch und verspricht nicht nur zahlreiche coole Modi, sondern auch eine große Bandbreite an verschiedenen Editionen.

Wir stellen euch alle bisher enthüllten Editionen zu „Call of Duty: Modern Warfare“ vor, sodass ihr zum Erscheinungstag die für euch beste Ausführung schnappen könnt.

Digital Standard

„Call of Duty: Modern Warfare“-Spiel

Ingame-Inhalt: Spezielles Taktikmesser

Prestige-Token in „Call of Duty: Black Ops 4“

Blackout-Charakter „Klassischer Captain Price“ in „Call of Duty: Black Ops 4“

Vorabzugang zur offenen Beta im September

Operator Edition

„Call of Duty: Modern Warfare“-Spiel

Ingame-Inhalt: Spezielles Taktikmesser

„Gut getarnt“-Pack

„Besatzung entbehrlich“-Pack

„Rufzeichen War Pig“-Pack

Prestige-Token in „Call of Duty: Black Ops 4“

Blackout-Charakter „Klassischer Captain Price“ in „Call of Duty: Black Ops 4“

Vorabzugang zur offenen Beta im September

Operator Enhanced

Alle Inhalte der Operator Edition

3000 Call of Duty-Punkte

C.O.D.E. Edition

„Call of Duty: Modern Warfare“-Spiel

Mit jedem Kauf wird das Call of Duty Endowment-Programm für Veteranen unterstützt

Precision Edition

„Call of Duty: Modern Warfare“-Spiel

Steelbook

Controller Skin und Thumbsticks von KontrolFreek im „Call of Duty“-Design

Ingame-Inhalte aus der Digital Operator Edition

Ingame-Inhalt: Spezielles Taktikmesser

Animierte Call of Duty Endowment Calling-Karte

Dark Edition

„Call of Duty: Modern Warfare“-Spiel

Nachtsichtgerät mit Halterung

Steelbook

„Gut getarnt“-Pack

„Besatzung entbehrlich“-Pack

„Rufzeichen War Pig“-Pack

„Call of Duty Endowment Animated Calling“-Karte

Ingame-Inhalt: Spezielles Taktikmesser

